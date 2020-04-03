Топ-20 самых прибыльных трансферов в эру Премьер-Лиги

Филиппе Коутиньо Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых прибыльных трансферов в эру Премьер-Лиги.

Данный рейтинг составлен путем вычисления разницы между суммой, за которую игрок был куплен, и суммой, за которую затем был продан в другой клуб.

На первой строчке расположился полузащитник Филиппе Коутиньо, которого "Ливерпуль" купил у "Интера" за 8.5 млн. фунтов в 2013 году, а в январе 2018 продал в "Барселону" за 142 млн. фунтов, получив чистую прибыль в размере 133.5 млн. фунтов.

В топ-20 оказалось три других трансфера "Ливерпуля". Помимо Коутиньо, "красные" с большой выгодой для себя также продавали Луиса Суареса, Рахима Стерлинга и Фернандо Торреса.

Суммарно на четырех перечисленных игроках "Ливерпуль" извлек прибыль в 264.3 млн. фунтов, и по этому показателю "красным" нет равных, если брать топ-20 сделок, подчеркивает Liverpool Echo.

Вторым самым прибыльным трансфером в истории Премьер-Лиги может стать Эден Азар, перебравшийся из "Челси" в "Реал" прошлым летом, однако структура этой сделки предусматривает множество бонусов. В 2012 году бельгиец присоединился к "синим" из "Лилля" за 32 млн. фунтов.

Даже если учесть, что "Челси" получит максимум за Азара, то три трансфера "синих" из топ-20 обеспечивают лондонскому клубу прибыль в 181.7 млн. фунтов.

Топ-10 самых прибыльных трансферов в истории Премьер-Лиги

Год // Клуб // Игрок // Прибыль

2018 // Ливерпуль // Филиппе Коутиньо // 133,500,000 фунтов
2019 // Челси // Эден Азар // 118,000,000 фунтов * (если учитывать потенциальную стоимость в 150 млн. фунтов)
2013 // Тоттенхэм // Гарет Бэйл // 75,000,000 фунтов
2009 // Манчестер Юнайтед // Криштиану Роналду // 67,760,000 фунтов
2019 // Лестер // Харри Магуайр // 63,000,000 фунтов
2018 // Саутгемптон // Виргил Ван Дейк // 62,000,000 фунтов
2017 // Эвертон // Ромелу Лукаку // 62,000,000 фунтов
2018 // Лестер // Рияд Махрез // 59,600,000 фунтов
2019 // Челси // Эден Азар // 56,000,000 фунтов * (если учитывать базовую стоимость в 88 млн. фунтов)
2014 // Ливерпуль // Луис Суарес // 52,300,000 фунтов
2015 // Ливерпуль // Рахим Стерлинг // 48,500,000 фунтов
2017 // Тоттенхэм // Кайл Уолкер // 45,000,000 фунтов
2016 // Эвертон // Джон Стоунс // 44,500,000 фунтов
2018 // Уотфорд // Ришарлисон // 38,800,000 фунтов
2016 // Челси // Оскар // 35,000,000 фунтов
2011 // Арсенал // Сеск Фабрегас // 35,000,000 фунтов
2011 // Ньюкасл // Энди Кэрролл // 35,000,000 фунтов
2017 // Лестер // Данни Дринкуотер // 34,190,000 фунтов
2011 // Ливерпуль // Фернандо Торрес // 30,000,000 фунтов
2017 // Сандерленд // Джордан Пикфорд // 30,000,000 фунтов
2014 // Челси // Давид Луис // 28,700,000 фунтов


Метки Премьер-Лига, рейтинги, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. xoce-moyp 03.04.2020 08:47 # xoce-moyp
    Возьмитесь за руки и идите нахой!

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  2. ian 03.04.2020 08:44 # ian
    И тут Ливерпуль первый!
    Что ж ты будешь делать, чемпионы по жизни, хуле.
    Чтоб пенсы сильно не воняли, их наемника Озара дважды написали.

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  3. mototroller 03.04.2020 08:14 # mototroller
    Вот и разница между грандами (реал барса Челси и тд) и выскочками (ливнрпук). Гранды покупают звезд и выигрывают трофеи. А выскочки продают своих звезд и остаются со страпоном в жепе

    Источник: http://fapl.ru/posts/77657/?c=1#c7122586

    Сейчас ливерпуки будут агрится на Челси... поясняю что Челси гранд последних лет. Только бан помешал и политика в последние годы. РА даже отказали в визе. Но все равно Челси еще участвует в еврокубках и кубковых соревнованиях а ливерпук вылетел накуй из еврокубкав и не может выиграть апл при +25 ))))))

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  4. mototroller 03.04.2020 08:03 # mototroller
    Что подтверждает что ливерпук клуп трамплин. При этом надо отметить что в ливерпуке суарес торец и коут не имели трофеев. Как перешли в другой так сразу стали обладателем трофеев. Даже Торес. ..... уахахахаха

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  5. meshuggah 03.04.2020 07:26 # meshuggah
    озара два раза толкнули великие пизнес кары

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  6. papka-legend 03.04.2020 07:04 # papka-legend
    Если бы Колбасный футбольный цех не продавал своих лидеров, то они сейчас считались бы самой титулованной командой в Англии

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  7. golokante 03.04.2020 07:04 # golokante
    Что там по Дринквотеру. Решили куда он катится? Местные фапловские лорды хотелось бы ваше мнение послушать, как теперь дальше жить Дэнни Дринквотеру.

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  8. liverpool1892est 03.04.2020 07:04 # liverpool1892est
    Бизнес -Кар в действии!

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  9. superglor 03.04.2020 06:30 # superglor
    Очевидно что самый прибыльный трансфер 2020 года - это жопы колбасных портовых обрыганов, поставленные на чемпионство ЛФК в марте. Если бы у буков был такой коэффициент, то прибыль составила бы тыщ 10 процентов.

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  10. nismo21 03.04.2020 06:30 # nismo21
    какие-то не правильные евреи/американцы во главе мю

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  11. owen777 03.04.2020 06:07 # owen777
    Лифаку нету равных ....наши америкосы...просто Кароли!!!

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