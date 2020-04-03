Топ-20 самых прибыльных трансферов в эру Премьер-Лиги

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых прибыльных трансферов в эру Премьер-Лиги.

Данный рейтинг составлен путем вычисления разницы между суммой, за которую игрок был куплен, и суммой, за которую затем был продан в другой клуб.



На первой строчке расположился полузащитник Филиппе Коутиньо, которого "Ливерпуль" купил у "Интера" за 8.5 млн. фунтов в 2013 году, а в январе 2018 продал в "Барселону" за 142 млн. фунтов, получив чистую прибыль в размере 133.5 млн. фунтов.



В топ-20 оказалось три других трансфера "Ливерпуля". Помимо Коутиньо, "красные" с большой выгодой для себя также продавали Луиса Суареса, Рахима Стерлинга и Фернандо Торреса.



Суммарно на четырех перечисленных игроках "Ливерпуль" извлек прибыль в 264.3 млн. фунтов, и по этому показателю "красным" нет равных, если брать топ-20 сделок, подчеркивает Liverpool Echo.



Вторым самым прибыльным трансфером в истории Премьер-Лиги может стать Эден Азар, перебравшийся из "Челси" в "Реал" прошлым летом, однако структура этой сделки предусматривает множество бонусов. В 2012 году бельгиец присоединился к "синим" из "Лилля" за 32 млн. фунтов.



Даже если учесть, что "Челси" получит максимум за Азара, то три трансфера "синих" из топ-20 обеспечивают лондонскому клубу прибыль в 181.7 млн. фунтов.



Топ-10 самых прибыльных трансферов в истории Премьер-Лиги



Год // Клуб // Игрок // Прибыль



2018 // Ливерпуль // Филиппе Коутиньо // 133,500,000 фунтов

2019 // Челси // Эден Азар // 118,000,000 фунтов * (если учитывать потенциальную стоимость в 150 млн. фунтов)

2013 // Тоттенхэм // Гарет Бэйл // 75,000,000 фунтов

2009 // Манчестер Юнайтед // Криштиану Роналду // 67,760,000 фунтов

2019 // Лестер // Харри Магуайр // 63,000,000 фунтов

2018 // Саутгемптон // Виргил Ван Дейк // 62,000,000 фунтов

2017 // Эвертон // Ромелу Лукаку // 62,000,000 фунтов

2018 // Лестер // Рияд Махрез // 59,600,000 фунтов

2019 // Челси // Эден Азар // 56,000,000 фунтов * (если учитывать базовую стоимость в 88 млн. фунтов)

2014 // Ливерпуль // Луис Суарес // 52,300,000 фунтов

2015 // Ливерпуль // Рахим Стерлинг // 48,500,000 фунтов

2017 // Тоттенхэм // Кайл Уолкер // 45,000,000 фунтов

2016 // Эвертон // Джон Стоунс // 44,500,000 фунтов

2018 // Уотфорд // Ришарлисон // 38,800,000 фунтов

2016 // Челси // Оскар // 35,000,000 фунтов

2011 // Арсенал // Сеск Фабрегас // 35,000,000 фунтов

2011 // Ньюкасл // Энди Кэрролл // 35,000,000 фунтов

2017 // Лестер // Данни Дринкуотер // 34,190,000 фунтов

2011 // Ливерпуль // Фернандо Торрес // 30,000,000 фунтов

2017 // Сандерленд // Джордан Пикфорд // 30,000,000 фунтов

2014 // Челси // Давид Луис // 28,700,000 фунтов