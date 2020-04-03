PFA выступила против снижения зарплат игроков

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) выступила с ответным заявлением после упреков в адрес футболистов Премьер-Лиги о нежелании идти на снижение зарплат.

Как и все остальные, клубы Премьер-Лиги тоже ощущают последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Клубы Премьер-Лиги, не говоря уже о низших дивизионах, массово сокращают зарплаты и избавляются от не состоящих в штате работников, которые привлекаются только в дни матчей.



Также Премьер-Лига пытается убедить игроков, чтобы те добровольно отказались от части своего заработка, но пока коллективное решение не достигнуто. В связи с этим футболисты подверглись критике со стороны фанатов и даже парламента.



Ощущая давление общественности, в четверг вечером профсоюз игроков, возглавляемый Гордоном Тэйлором, выпустил длинное заявление.



"Финансовое положение каждого клуба отличается. Мы в курсе того, что общество желает выплачивать зарплату внештатным работникам клубов из зарплат игроков. Однако текущая позиция нас как бизнеса такова, что, если клубы могут позволить себе выплачивать зарплату своим игрокам и сотрудникам, они должны это делать", — гласит заявление PFA.



Добавим, недавний опрос YouGov показывает, что 92 процента людей в Британии одобряют идею снижения зарплат среди футболистов в условиях кризиса.