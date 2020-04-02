Ван Перси объяснил разницу в трансферной политике МЮ и "Ливерпуля"
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси объяснил разницу в трансферной политике "красных дьяволов" и "Ливерпуля".
В последние годы "Ливерпуль" совершил несколько дорогостоящих, но очень умных приобретений вроде Виргила Ван Дейка и Алиссона. Ван Перси объясняет этот успех тем, что мерсисайдский клуб следует чутью своего главного тренера Юргена Клоппа.
В то же время покупки "Юнайтед" в предыдущие несколько лет были лишены какой-то общей стратегии, и Ван Перси хочет посмотреть, сможет ли Оле Гуннар Сульшер извлечь урок из ошибок своих предшественников.
"Если сравнивать с "Ливерпулем", то там клуб назначил Юргена Клоппа и стал приглашать игроков, которые вписываются в его футбольную философию, а не по маркетинговым мотивам".
"Они строили свой клуб, основываясь на спортивном проекте тренера. А в "Манчестер Юнайтед" рискнули поставить на звездные имена игроков вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса".
"Манчестер Юнайтед" выбрал рискованный путь. Если такого рода игрок получает травму или не вписывается в игру, вся команда становится уязвимой. В то же время наличие философии вроде той, что есть у "Ливерпуля" и нет у "Манчестер Юнайтед", придает тебе безмерную коллективную мощь".
"Так что теперь в этом состоит вызов для "Манчестер Юнайтед". Давайте посмотрим, будет ли успешной философия Оле Гуннара Сульшера", — цитирует Ван Перси Manchester Evening News.
02.04.2020 23:00
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