Ван Перси объяснил разницу в трансферной политике МЮ и "Ливерпуля"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси объяснил разницу в трансферной политике "красных дьяволов" и "Ливерпуля".

В последние годы "Ливерпуль" совершил несколько дорогостоящих, но очень умных приобретений вроде Виргила Ван Дейка и Алиссона. Ван Перси объясняет этот успех тем, что мерсисайдский клуб следует чутью своего главного тренера Юргена Клоппа.



В то же время покупки "Юнайтед" в предыдущие несколько лет были лишены какой-то общей стратегии, и Ван Перси хочет посмотреть, сможет ли Оле Гуннар Сульшер извлечь урок из ошибок своих предшественников.



"Если сравнивать с "Ливерпулем", то там клуб назначил Юргена Клоппа и стал приглашать игроков, которые вписываются в его футбольную философию, а не по маркетинговым мотивам".



"Они строили свой клуб, основываясь на спортивном проекте тренера. А в "Манчестер Юнайтед" рискнули поставить на звездные имена игроков вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса".



"Манчестер Юнайтед" выбрал рискованный путь. Если такого рода игрок получает травму или не вписывается в игру, вся команда становится уязвимой. В то же время наличие философии вроде той, что есть у "Ливерпуля" и нет у "Манчестер Юнайтед", придает тебе безмерную коллективную мощь".



"Так что теперь в этом состоит вызов для "Манчестер Юнайтед". Давайте посмотрим, будет ли успешной философия Оле Гуннара Сульшера", — цитирует Ван Перси Manchester Evening News.