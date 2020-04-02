Ван Перси объяснил разницу в трансферной политике МЮ и "Ливерпуля"

Робин Ван Перси Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси объяснил разницу в трансферной политике "красных дьяволов" и "Ливерпуля".

В последние годы "Ливерпуль" совершил несколько дорогостоящих, но очень умных приобретений вроде Виргила Ван Дейка и Алиссона. Ван Перси объясняет этот успех тем, что мерсисайдский клуб следует чутью своего главного тренера Юргена Клоппа.

В то же время покупки "Юнайтед" в предыдущие несколько лет были лишены какой-то общей стратегии, и Ван Перси хочет посмотреть, сможет ли Оле Гуннар Сульшер извлечь урок из ошибок своих предшественников.

"Если сравнивать с "Ливерпулем", то там клуб назначил Юргена Клоппа и стал приглашать игроков, которые вписываются в его футбольную философию, а не по маркетинговым мотивам".

"Они строили свой клуб, основываясь на спортивном проекте тренера. А в "Манчестер Юнайтед" рискнули поставить на звездные имена игроков вроде Поля Погба и Алексиса Санчеса".

"Манчестер Юнайтед" выбрал рискованный путь. Если такого рода игрок получает травму или не вписывается в игру, вся команда становится уязвимой. В то же время наличие философии вроде той, что есть у "Ливерпуля" и нет у "Манчестер Юнайтед", придает тебе безмерную коллективную мощь".

"Так что теперь в этом состоит вызов для "Манчестер Юнайтед". Давайте посмотрим, будет ли успешной философия Оле Гуннара Сульшера", — цитирует Ван Перси Manchester Evening News.


Метки Ван Перси, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1046

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 03.04.2020 00:03 # kojan
    после Сэра Алекса в М.Ю. никакой политики не было...была спешная попытка вернуть былое с помощью двух тренеров Ван Галя и Жозе...

    (ответить)

  2. ian 02.04.2020 23:48 # ian
    Шарит лучше многих экспертов на тв

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: