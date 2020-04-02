Игроков Премьер-Лиги раскритиковали в британском парламенте

Британский парламент В британском парламенте раскритиковали нерешительность футболистов Премьер-Лиги в плане добровольного снижения зарплат, пригрозив клубам высшего английского дивизиона дополнительным налогом.

В данный момент Премьер-Лига продолжает переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов о коллективном снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса.

Переговоры с профсоюзом игроком проходят очень тяжело, и нерешительность миллионеров из Премьер-Лиги вызывает все большее раздражение во властных кругах.

"Это как кость в горле. Это лишь показывает, насколько безумна экономика английского футбола. В центре всего там моральный вакуум".

"Это просто неприличная ситуация, когда игроки топ-уровня не работают, но продолжают получать сотни тысяч фунтов каждую неделю, тогда как работники, благодаря которым клубы функционируют, лишаются своего заработка".

"Если Премьер-Лига не разрешит этот кризис, тогда за дело должно взяться правительство и ввести серьезные штрафные санкции, дабы помочь тем, кто пострадал больше всех".

"Соответствующее письмо я направил канцлеру Риши Сунаку, потребовав правильных действий до следующего вторника, иначе будут последствия", — цитирует Джулиана Найта, председателя комитета по цифровым, культурным, медийным и спортивным вопросам парламента Великобритании, The Guardian.


Метки PFA, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2020 22:00

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  1. mancunia-planet 02.04.2020 22:38 # mancunia-planet
    Лицемеры безобразные!

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  2. drogba11cool 02.04.2020 22:22 # drogba11cool
    Если в контрактах не указано ничего про пандемию, то в чем вина футбалеров?

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  3. ganinilyha 02.04.2020 22:20 # ganinilyha
    Прикольно если зпшки игроков пересмотрят

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  4. martingor 02.04.2020 22:15 # martingor
    короче пидары они все

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  5. ibe 02.04.2020 22:15 # ibe
    Манчестерские мешки напряглись. Ликвидировать эти 2 помойки

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  6. r-e-d-e-v-1-l 02.04.2020 22:13 # r-e-d-e-v-1-l
    Зажравшиеся пидарасы

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  7. superglor 02.04.2020 22:06 # superglor
    Какая разница если у игроков зарплата В ГОД? Или им сейчас снижать, а потом во время возобновления матчей увеличивать обратно?

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