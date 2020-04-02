Игроков Премьер-Лиги раскритиковали в британском парламенте

В британском парламенте раскритиковали нерешительность футболистов Премьер-Лиги в плане добровольного снижения зарплат, пригрозив клубам высшего английского дивизиона дополнительным налогом.

В данный момент Премьер-Лига продолжает переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов о коллективном снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса.



Переговоры с профсоюзом игроком проходят очень тяжело, и нерешительность миллионеров из Премьер-Лиги вызывает все большее раздражение во властных кругах.



"Это как кость в горле. Это лишь показывает, насколько безумна экономика английского футбола. В центре всего там моральный вакуум".



"Это просто неприличная ситуация, когда игроки топ-уровня не работают, но продолжают получать сотни тысяч фунтов каждую неделю, тогда как работники, благодаря которым клубы функционируют, лишаются своего заработка".



"Если Премьер-Лига не разрешит этот кризис, тогда за дело должно взяться правительство и ввести серьезные штрафные санкции, дабы помочь тем, кто пострадал больше всех".



"Соответствующее письмо я направил канцлеру Риши Сунаку, потребовав правильных действий до следующего вторника, иначе будут последствия", — цитирует Джулиана Найта, председателя комитета по цифровым, культурным, медийным и спортивным вопросам парламента Великобритании, The Guardian.