Игроков Премьер-Лиги раскритиковали в британском парламенте
В британском парламенте раскритиковали нерешительность футболистов Премьер-Лиги в плане добровольного снижения зарплат, пригрозив клубам высшего английского дивизиона дополнительным налогом.
В данный момент Премьер-Лига продолжает переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов о коллективном снижении зарплат в связи с пандемией коронавируса.
Переговоры с профсоюзом игроком проходят очень тяжело, и нерешительность миллионеров из Премьер-Лиги вызывает все большее раздражение во властных кругах.
"Это как кость в горле. Это лишь показывает, насколько безумна экономика английского футбола. В центре всего там моральный вакуум".
"Это просто неприличная ситуация, когда игроки топ-уровня не работают, но продолжают получать сотни тысяч фунтов каждую неделю, тогда как работники, благодаря которым клубы функционируют, лишаются своего заработка".
"Если Премьер-Лига не разрешит этот кризис, тогда за дело должно взяться правительство и ввести серьезные штрафные санкции, дабы помочь тем, кто пострадал больше всех".
"Соответствующее письмо я направил канцлеру Риши Сунаку, потребовав правильных действий до следующего вторника, иначе будут последствия", — цитирует Джулиана Найта, председателя комитета по цифровым, культурным, медийным и спортивным вопросам парламента Великобритании, The Guardian.
02.04.2020 22:00
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Последние комментарии:
Лицемеры безобразные!
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Если в контрактах не указано ничего про пандемию, то в чем вина футбалеров?
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Прикольно если зпшки игроков пересмотрят
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короче пидары они все
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Манчестерские мешки напряглись. Ликвидировать эти 2 помойки
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Зажравшиеся пидарасы
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Какая разница если у игроков зарплата В ГОД? Или им сейчас снижать, а потом во время возобновления матчей увеличивать обратно?
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