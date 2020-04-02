"Бавария" значительно охладела к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.

Напомним, "Бавария" охотилась за Сане еще прошлым летом, однако была вынуждена заморозить свой интерес к Лерою, когда тот в начале августа получил тяжелую травму колена.



Ранее ожидалось, что по окончании сезона чемпионы немецкой Бундеслиги вернутся за своим соотечественником, который за все месяцы пребывания в лазарете так и не договорился с "Сити" о новом контракте.



Однако Manchester Evening News стало известно от своих источников в Германии, что "Бавария" готова отказаться от покупки Сане в свете экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



В Мюнхене прекрасно осведомлены, что уже в следующем году Лерой станет свободным агентом, если так и не подпишет новый контракт. Это может заставить "Баварию" подождать еще 12 месяцев.



При этом позиция "горожан" остается неизменной. Клуб с "Этихад" по-прежнему открыт к возобновлению переговоров о продлении сотрудничества и не собирается отпускать Сане задешево.



"Каждый кризис открывает новые возможности. Долгое время мы наблюдали, как платятся нездоровые суммы денег в виде зарплат и трансферных сумм. Коронавирус и вызванный им кризис, по крайней мере, положат конец этой идее "всегда больше, все дороже и быстрее, чем прежде", — сообщил сегодня Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.