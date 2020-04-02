Еще один игрок "Брайтона" инфицировался коронавирусом

"Брайтон" подтвердил, что у еще одного игрока первой команды был диагностирован коронавирус.

На прошлой неделе исполнительный директор "чаек" Фил Барбер рассказал, что трое его игроков с плохим самочувствием сдали тесты на COVID-19, и результат одного оказался положительным.



А сегодня "Брайтон" объявил, что еще один футболист стал жертвой пандемии. Впрочем, у обоих заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо осложнений.



Также сегодня "чайки" объявили, что упомянутый Барбер, главный тренер Грэм Поттер и технический директор Дэн Эшуорт добровольно пошли на понижение своих зарплат на апрель, май и июнь, дабы помочь клубу преодолеть экономический кризис, ставший следствием пандемии.



Примечательно, что Барбер, Поттер и Эшуорт предложили понизить их зарплату еще три недели назад, однако президент "Брайтона" Тони Блум только сейчас на это согласился.