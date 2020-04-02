Еще один игрок "Брайтона" инфицировался коронавирусом
"Брайтон" подтвердил, что у еще одного игрока первой команды был диагностирован коронавирус.
На прошлой неделе исполнительный директор "чаек" Фил Барбер рассказал, что трое его игроков с плохим самочувствием сдали тесты на COVID-19, и результат одного оказался положительным.
А сегодня "Брайтон" объявил, что еще один футболист стал жертвой пандемии. Впрочем, у обоих заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо осложнений.
Также сегодня "чайки" объявили, что упомянутый Барбер, главный тренер Грэм Поттер и технический директор Дэн Эшуорт добровольно пошли на понижение своих зарплат на апрель, май и июнь, дабы помочь клубу преодолеть экономический кризис, ставший следствием пандемии.
Примечательно, что Барбер, Поттер и Эшуорт предложили понизить их зарплату еще три недели назад, однако президент "Брайтона" Тони Блум только сейчас на это согласился.
02.04.2020 20:00
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Незнаю поможет ли понижения зарплаты тренерской для выживания клуба! Когда зарплаты брайтона в особености тренера мизерные по сравнению с МЮ или Сити! У клуба естьи должен быть резерв и нечего спешить с понижением свойх зарплат. Если эпидемия уже затянулась бы на пол года то да а теперь только один месяц прошёл а они уже подсели.
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