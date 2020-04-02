"Сити" ожидает вердикта CAS в мае или июне

"Манчестер Сити" по-прежнему надеется на оперативное рассмотрение своей апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, "горожане" обратились в CAS после того, как были наказаны УЕФА отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.



В прошлом месяце стало известно, что дело "Сити", как и некоторые другие, зависло — суд в Лозанне был вынужден приостановить свою работу из-за пандемии коронавируса.



Таким образом, над чемпионами Премьер-Лиги нависла угроза, что CAS просто не успеет рассмотреть их апелляцию до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, даже если вердикт будет оправдательным.



Однако сегодня издание The Athletic сообщило, что на "Этихад" надеются избежать этого неприятного сценария. Дело в том, что CAS возобновляет свою работу в режиме видеоконференций и будет рассматривать дела удаленно.



Это вселяет в "Сити" надежду, что судьба апелляции будет решена в мае или июне.