Де Брюйне советует не доигрывать этот сезон

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что, возможно, лучшим решением было бы не доигрывать этот сезон, дабы не создавать проблемы для следующего.

В данный момент футбольный сезон 2019/20 остановлен из-за пандемии коронавируса и не возобновится раньше мая или июня. По мнению Де Брюйне, после столь длительного перерыва игрокам потребуется полноценный предсезонный период, иначе это будет чревато травмами.



Кевин опасается, что клубы сами создадут себе проблемы, если попытаются спешно доиграть оставшиеся матчи до старта следующего сезона, и в таком случае выход может быть только один.



"Я не имею понятию, возобновится ли сезон. Как и у вас, в Англии тоже хотят как можно дольше подождать перед принятием решения".



"Однако для меня как для футболиста не все так однозначно. Если ты ничего не делаешь шесть недель, обычно тебе требуется предсезонный период продолжительностью от трех до четырех недель. Если мы немедленно возобновим сезон, каждый окажется в лазарете через пару матчей".



"Конечно, никто не хочет этого. Однако на кону большие деньги, и я думаю, чересчур долгое ожидание может создать проблемы для следующего сезона".



"У нас не такой уж длинный летний перерыв, чтобы мы могли запихнуть в него все матчи. Было бы печально окончательно остановить такой хороший сезон, но если это позволит избежать проблем на следующий год, так и нужно поступить", — сообщил Де Брюйне бельгийскому изданию Het Laatste Nieuws.