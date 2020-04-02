"Челси" сделал предложение по Лаутаро Мартинесу

"Челси" выдвинул свое предложение о покупке нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Напомним, "синие" пытались обзавестись нападающим еще в январе, однако из этого ничего не вышло, и главный тренер Фрэнк Лэмпард остался с Тэмми Абрахэмом, Оливье Жиру и Мичи Батшуайи до конца сезона.



Вместе с тем "Челси" не остановил поиски нового игрока и теперь настроен заполучить Мартинеса. По информации каталонского издания Sport, "синие" сделали "гораздо более выгодное" предложение по Лаутаро, чем "Барселона".



Также клуб со "Стэмфорд Бридж" установил контакт с лагерем 22-летнего аргентинца и предложил тому долгосрочный контракт с зарплатой в 169 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что контракт Мартинеса с "Интером" предусматривает отступные в размере 97 млн. фунтов, однако сложно представить, что кто-либо заплатит такие деньги в нынешних экономических условиях.