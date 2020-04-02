Клубы Премьер-Лиги просят о пяти заменах и заморозке VAR

Клубы Премьер-Лиги настаивают на увеличении количества замен с трех до пяти и заморозке системы VAR, если им придется сыграть оставшиеся матчи сезона в течение месяца.

Как утверждает Daily Mirror, Премьер-Лига по-прежнему решительно настроена доиграть сезона 2019/20, однако это почти наверняка будет сделано без зрителей.



Сезон возобновится, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. В данный момент предполагается, что это случится ближе к июню.



Чтобы завершить сезон в июле — а в идеале к 30 июня, дабы избежать проблем с продлением контрактов, — командам, возможно, придется играть в очень насыщенном графике.



Опасаясь усталости и травм игроков, особенно когда совсем скоро начнется следующий сезон после окончания этого, клубы просят увеличит количество допустимых замен до пяти.



Также Премьер-Лига может временно отменить систему VAR, работоспособность которой обеспечивают трое арбитров, находящихся в маленькой видеостудии во время матча — нормы социального дистанцирования не позволяют этого делать.