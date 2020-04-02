Перейра готов играть каждый день ради завершения сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра заявил, что готов играть каждый день, если это будет необходимо, чтобы полностью завершить сезон 2019/20.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен до 30 апреля, однако ожидается, что позже на текущей неделе клубы примут решение о продлении паузы, вызванной пандемией коронавируса.



Перейра выступает против того, чтобы признать этот сезон недействительным. Андреас надеется доиграть оставшиеся матчи, когда это можно будет сделать безопасно.



"Лично я хочу как можно скорее доиграть сезон. Я понимаю, что сейчас сложное время, и здоровье людей важнее".



"Но я бы хотел завершить сезон, даже если придется играть каждый день в течение недели. Я хочу завершить сезон. Было бы неприятно аннулировать сезон", — сообщил Перейра ESPN.