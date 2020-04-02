Сон уходит в армию

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин надеется воспользоваться остановкой футбольного сезона, чтобы исполнить воинскую обязанность в Южной Корее.

Напомним, в 2018 году Сон в качестве капитана выиграл со сборной Южной Кореи Азиатские игры, благодаря чему был освобожден от обязательной 21-месячной службы в вооруженных силах на своей родине.



Тем не менее, Сон по-прежнему обязан отслужить в южнокорейской армии укороченный срок — четыре недели. Изначально футболист планировал сделать это летом, но теперь решил форсировать свои планы.



В минувшее воскресенье Сон прибыл в Сеул, где сразу же сел на 14-дневный карантин, во время которого он продолжит восстанавливаться после операции на сломанной руке.



После окончания карантина, утверждает Evening Standard, Сон собирается отдать долг родине, благо сезон Премьер-Лиги сейчас остановлен и едва ли возобновится раньше июня.