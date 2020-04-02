Сон уходит в армию

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин надеется воспользоваться остановкой футбольного сезона, чтобы исполнить воинскую обязанность в Южной Корее.

Напомним, в 2018 году Сон в качестве капитана выиграл со сборной Южной Кореи Азиатские игры, благодаря чему был освобожден от обязательной 21-месячной службы в вооруженных силах на своей родине.

Тем не менее, Сон по-прежнему обязан отслужить в южнокорейской армии укороченный срок — четыре недели. Изначально футболист планировал сделать это летом, но теперь решил форсировать свои планы.

В минувшее воскресенье Сон прибыл в Сеул, где сразу же сел на 14-дневный карантин, во время которого он продолжит восстанавливаться после операции на сломанной руке.

После окончания карантина, утверждает Evening Standard, Сон собирается отдать долг родине, благо сезон Премьер-Лиги сейчас остановлен и едва ли возобновится раньше июня.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2020 14:00

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  1. sergey7205 02.04.2020 14:26 # sergey7205
    Это означает, что он гражданин, и патриот

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  2. danilych89 02.04.2020 14:13 # danilych89
    какой вообще смысл идти в армию на 4 недели? за такой срок там можно разве что только запомнить фамилии командиров.

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  3. papka-legend 02.04.2020 14:11 # papka-legend
    Всю жизнь платишь налоги государству, а получается, что еще ты должен отслужить. Лул

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  4. recyjoed 02.04.2020 14:09 # recyjoed
    все равно шпорам ничего не светит. 4 место будет за волками

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