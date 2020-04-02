Сон уходит в армию
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин надеется воспользоваться остановкой футбольного сезона, чтобы исполнить воинскую обязанность в Южной Корее.
Напомним, в 2018 году Сон в качестве капитана выиграл со сборной Южной Кореи Азиатские игры, благодаря чему был освобожден от обязательной 21-месячной службы в вооруженных силах на своей родине.
Тем не менее, Сон по-прежнему обязан отслужить в южнокорейской армии укороченный срок — четыре недели. Изначально футболист планировал сделать это летом, но теперь решил форсировать свои планы.
В минувшее воскресенье Сон прибыл в Сеул, где сразу же сел на 14-дневный карантин, во время которого он продолжит восстанавливаться после операции на сломанной руке.
После окончания карантина, утверждает Evening Standard, Сон собирается отдать долг родине, благо сезон Премьер-Лиги сейчас остановлен и едва ли возобновится раньше июня.
02.04.2020 14:00
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Последние комментарии:
Это означает, что он гражданин, и патриот
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какой вообще смысл идти в армию на 4 недели? за такой срок там можно разве что только запомнить фамилии командиров.
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Всю жизнь платишь налоги государству, а получается, что еще ты должен отслужить. Лул
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все равно шпорам ничего не светит. 4 место будет за волками
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