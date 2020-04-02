"Норвич" пожертвовал 200 тыс. фунтов на помощь пострадавшим от коронавируса

Игроки, тренеры и руководители "Норвича" сделали совместное пожертвование в 200 тысяч фунтов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Пожертвование, составленное из зарплат работников "канареек", пойдет на покупку и распространение еды и товаров первой необходимости среди жителей Норвича и окрестностей.



"Естественно, есть много сложностей и ведется много переговоров насчет происходящего, но прямо сейчас это абсолютно лучшая вещь, которую мы можем сделать для общества", — сообщил капитан "Норвича" Грант Хенли.



Добавим, на момент остановки сезона "канарейки" прочно занимали последнее место в Премьер-Лиге, отставая на шесть очков от спасительного места.