"Норвич" пожертвовал 200 тыс. фунтов на помощь пострадавшим от коронавируса
Игроки, тренеры и руководители "Норвича" сделали совместное пожертвование в 200 тысяч фунтов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
Пожертвование, составленное из зарплат работников "канареек", пойдет на покупку и распространение еды и товаров первой необходимости среди жителей Норвича и окрестностей.
"Естественно, есть много сложностей и ведется много переговоров насчет происходящего, но прямо сейчас это абсолютно лучшая вещь, которую мы можем сделать для общества", — сообщил капитан "Норвича" Грант Хенли.
Добавим, на момент остановки сезона "канарейки" прочно занимали последнее место в Премьер-Лиге, отставая на шесть очков от спасительного места.
02.04.2020 13:15
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