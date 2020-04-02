"Юнайтед" не надеется переманить Кейна

"Манчестер Юнайтед" скептически оценивает свои шансы приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в ближайшее трансферное окно.

"Если я не буду чувствовать, что мы прогрессируем как команда или движемся в правильном направлении, то я не тот, кто будет оставаться на одном месте просто так", — сообщил Кейн в инстаграме на днях.



Капитан сборной Англии сделал сильнейший намек на свою готовность покинуть "Тоттенхэм", а "Юнайтед" — один из немногих клубов, которые могут позволить себе покупку Харри, особенно в условиях разразившегося экономического кризиса в связи с пандемией коронавируса.



Как утверждает Manchester Evening News, на "Олд Траффорд" были бы рады заполучить 26-летнего Кейна, однако сделка выглядит маловероятной.



С президентом "шпор" Даниэлем Леви всегда трудно договариваться, а последним игроком, которого лондонский клуб отпустил в "Юнайтед", был еще Димитар Бербатов в 2008 году.



Кроме того, трансфер Кейна оценивается в сумму свыше 100 миллионов фунтов, однако бюджет "Юнайтед" на летнее окно уже расписан — в приоритете у "красных дьяволов" покупка вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо и капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша.