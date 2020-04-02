Клубы Премьер-Лиги опасаются, что игроки откажутся от снижения зарплат

Клубы Премьер-Лиги опасаются, что их игроки добровольно не пойдут на снижение зарплат.

В данный момент по всей Европе идет волна снижения зарплат среди игроков, которые сознательно поступают таким образом, чтобы помочь своим клубам преодолеть последствия вызванного коронавирусом кризиса.



Где-то игроки отказываются от 20 процентов своего заработка, как в клубах Бундеслиги, а где-то — аж от 70, как в "Барселоне".



Клубы Премьер-Лиги тоже ощущают кризис, понизив зарплаты работников второго эшелона. Накануне Эдди Хау из "Борнмута" стал первым главным тренером в дивизионе, согласившись урезать свое жалование.



С игроками ситуация обстоит сложнее. Накануне Премьер-Лига провела очередную встречу с Ассоциацией профессиональных футболистов, однако какого-либо значительного прогресса в переговорах нет.



Как сообщает The Telegraph, клубы Премьер-Лиги хотели бы принять коллективное решение о снижении зарплат, однако за игроками остается право от этого отказаться, и пока есть большие сомнения насчет достижения компромисса.