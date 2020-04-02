Клубы Премьер-Лиги опасаются, что игроки откажутся от снижения зарплат
Клубы Премьер-Лиги опасаются, что их игроки добровольно не пойдут на снижение зарплат.
В данный момент по всей Европе идет волна снижения зарплат среди игроков, которые сознательно поступают таким образом, чтобы помочь своим клубам преодолеть последствия вызванного коронавирусом кризиса.
Где-то игроки отказываются от 20 процентов своего заработка, как в клубах Бундеслиги, а где-то — аж от 70, как в "Барселоне".
Клубы Премьер-Лиги тоже ощущают кризис, понизив зарплаты работников второго эшелона. Накануне Эдди Хау из "Борнмута" стал первым главным тренером в дивизионе, согласившись урезать свое жалование.
С игроками ситуация обстоит сложнее. Накануне Премьер-Лига провела очередную встречу с Ассоциацией профессиональных футболистов, однако какого-либо значительного прогресса в переговорах нет.
Как сообщает The Telegraph, клубы Премьер-Лиги хотели бы принять коллективное решение о снижении зарплат, однако за игроками остается право от этого отказаться, и пока есть большие сомнения насчет достижения компромисса.
02.04.2020 11:00
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Последние комментарии:
списки тех кто откажется выводить на табло на стадионе перед каждом матчем во всех лигах Европы Америки и Азии в этом и следующем сезоне,пидаров должны знать все
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эта пандемия вообще перевернёт подход к начисление зарплат и бонусов.
Ведь, клубы никто не заставляет платить бонусы, а с какой стати они могут заставить игроков пойти на снижение зарплаты? только если будет соглашение, что в будущем они их компенсируют.
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Давайте называть вещи своими именами. Откажутся игроки мешков, по типа мю, которые туда только ради заработка приезжали.
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а обладатели прав на трансляции откажутся?
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