Клубы Премьер-Лиги опасаются, что игроки откажутся от снижения зарплат

Премьер-Лига Клубы Премьер-Лиги опасаются, что их игроки добровольно не пойдут на снижение зарплат.

В данный момент по всей Европе идет волна снижения зарплат среди игроков, которые сознательно поступают таким образом, чтобы помочь своим клубам преодолеть последствия вызванного коронавирусом кризиса.

Где-то игроки отказываются от 20 процентов своего заработка, как в клубах Бундеслиги, а где-то — аж от 70, как в "Барселоне".

Клубы Премьер-Лиги тоже ощущают кризис, понизив зарплаты работников второго эшелона. Накануне Эдди Хау из "Борнмута" стал первым главным тренером в дивизионе, согласившись урезать свое жалование.

С игроками ситуация обстоит сложнее. Накануне Премьер-Лига провела очередную встречу с Ассоциацией профессиональных футболистов, однако какого-либо значительного прогресса в переговорах нет.

Как сообщает The Telegraph, клубы Премьер-Лиги хотели бы принять коллективное решение о снижении зарплат, однако за игроками остается право от этого отказаться, и пока есть большие сомнения насчет достижения компромисса.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2020 11:00

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  1. martingor 02.04.2020 11:34 # martingor
    списки тех кто откажется выводить на табло на стадионе перед каждом матчем во всех лигах Европы Америки и Азии в этом и следующем сезоне,пидаров должны знать все

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  2. x2 02.04.2020 11:30 # x2
    эта пандемия вообще перевернёт подход к начисление зарплат и бонусов.
    Ведь, клубы никто не заставляет платить бонусы, а с какой стати они могут заставить игроков пойти на снижение зарплаты? только если будет соглашение, что в будущем они их компенсируют.

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  3. gerrard08 02.04.2020 11:16 # gerrard08
    Давайте называть вещи своими именами. Откажутся игроки мешков, по типа мю, которые туда только ради заработка приезжали.

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  4. mixmaster 02.04.2020 11:03 # mixmaster
    а обладатели прав на трансляции откажутся?

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