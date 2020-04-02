Защитник "Норвича" попался за просмотром порно

Тимм Клозе Защитник "Норвича" Тимм Клозе попал в неловкую ситуацию, будучи замеченным за просмотром порно на Pornhub.

Из-за пандемии коронавируса английский сезон остановлен уже несколько недель, а футболисты находятся в самоизоляции и развлекают себя, как могут.

Поддерживая связь с фанатами, игроки активно используют социальные сети, и в своем свежем видео для инстаграма Клозе рассказал, какие интересные сериалы он смотрит на Netflix.

Однако внимательный глаз болельщика заметил, что 31-летний швейцарец развлекает себя и другим образом — рядом с Netflix в браузере на своем ноутбуке Тимм забыл закрыть вкладку популярного порно-сайта.

"Ну, теперь все мы знаем, чем занимается Тимм Клозе, чтобы скоротать время", — шутливо написал один из болельщиков.

Тимм Клозе


Метки Клозе, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1501

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  1. januzaj00 02.04.2020 10:28 # januzaj00
    Спасибо да премиум акк

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  2. ilovemanutd 02.04.2020 10:26 # ilovemanutd
    Норм, скорее всего он это специально сделал. Ну хоть ссылка не так выглядит https://www.pornhub.com/gayporn

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  3. brown-ale 02.04.2020 10:18 # brown-ale
    Ну а чем еще заняться. Там же бесплатный доступ теперь.

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  4. fanstevengerrard 02.04.2020 10:10 # fanstevengerrard
    "Охуенная новость", долбоебы конченые на админах.

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  5. liverbro 02.04.2020 10:06 # liverbro
    Вы из этого новость слепили?!пздц михуйло,ты деградант конечно!жду следующую новость-Клозе почесал пах

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  6. chebrec 02.04.2020 10:04 # chebrec
    Да как он только посмел!!!

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  7. mototroller 02.04.2020 10:03 # mototroller
    Бля. ...

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