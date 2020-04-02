Защитник "Норвича" попался за просмотром порно

Защитник "Норвича" Тимм Клозе попал в неловкую ситуацию, будучи замеченным за просмотром порно на Pornhub.

Из-за пандемии коронавируса английский сезон остановлен уже несколько недель, а футболисты находятся в самоизоляции и развлекают себя, как могут.



Поддерживая связь с фанатами, игроки активно используют социальные сети, и в своем свежем видео для инстаграма Клозе рассказал, какие интересные сериалы он смотрит на Netflix.



Однако внимательный глаз болельщика заметил, что 31-летний швейцарец развлекает себя и другим образом — рядом с Netflix в браузере на своем ноутбуке Тимм забыл закрыть вкладку популярного порно-сайта.



"Ну, теперь все мы знаем, чем занимается Тимм Клозе, чтобы скоротать время", — шутливо написал один из болельщиков.



