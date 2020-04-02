Защитник "Норвича" попался за просмотром порно
Защитник "Норвича" Тимм Клозе попал в неловкую ситуацию, будучи замеченным за просмотром порно на Pornhub.
Из-за пандемии коронавируса английский сезон остановлен уже несколько недель, а футболисты находятся в самоизоляции и развлекают себя, как могут.
Поддерживая связь с фанатами, игроки активно используют социальные сети, и в своем свежем видео для инстаграма Клозе рассказал, какие интересные сериалы он смотрит на Netflix.
Однако внимательный глаз болельщика заметил, что 31-летний швейцарец развлекает себя и другим образом — рядом с Netflix в браузере на своем ноутбуке Тимм забыл закрыть вкладку популярного порно-сайта.
"Ну, теперь все мы знаем, чем занимается Тимм Клозе, чтобы скоротать время", — шутливо написал один из болельщиков.
02.04.2020 10:00
Просмотров: 1501
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Последние комментарии:
Спасибо да премиум акк
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Норм, скорее всего он это специально сделал. Ну хоть ссылка не так выглядит https://www.pornhub.com/gayporn
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Ну а чем еще заняться. Там же бесплатный доступ теперь.
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"Охуенная новость", долбоебы конченые на админах.
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Вы из этого новость слепили?!пздц михуйло,ты деградант конечно!жду следующую новость-Клозе почесал пах
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Да как он только посмел!!!
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Бля. ...
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