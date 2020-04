Гринвуд назван третьим лучшим вундеркиндом в мире

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и молодежной сборной Англии Мейсон Гринвуд занял третье место в рейтинге лучших вундеркиндов мирового футбола.

В рейтинг NxGn 2020, составленный изданием Goal, попали игроки, рожденные 1 января 2001 года или позже.



Из числа представителей Премьер-Лиги выше всех оказался 18-летний Гринвуд, который пользуется большим доверием главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне, забив 12 голов за свой родной клуб во всех соревнованиях.



Расположившись на третьей строчке рейтинга, Гринвуд пропустил вперед Ансу Фати из "Барселоны" и Родриго из "Реала".



В топ-10 также вошел бразильский нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли.



Добавим, что в прошлом сезоне обладателем этой награды стал вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо.



Топ-50 вундеркиндов NxGn 2020



#1 Rodrygo | Real Madrid

#2 Ansu Fati | Barcelona

#3 Mason Greenwood | Manchester United

#4 Reinier | Real Madrid

#5 Eduardo Camavinga | Rennes

#6 Gabriel Martinelli | Arsenal

#7 Lee Kang-in | Valencia

#8 Mohamed Ihattaren | PSV

#9 Takefusa Kubo | Real Madrid (on loan at Mallorca)

#10 Ryan Gravenberch | Ajax

#11 Sebastiano Esposito | Inter

#12 William Saliba | Arsenal (on loan at Saint-Etienne)

#13 Eric Garcia | Manchester City

#14 Rayan Cherki | Lyon

#15 Bukayo Saka | Arsenal

#16 Adil Aouchiche | Paris Saint-Germain

#17 Harvey Elliott | Liverpool

#18 Pedri | Las Palmas

#19 Thiago Almada | Velez Sarsfield

#20 Myron Boadu | AZ

#21 Fabio Silva | Porto

#22 Joshua Zirkzee | Bayern Munich

#23 Giovanni Reyna | Borussia Dortmund

#24 Karim Adeyemi | Red Bull Salzburg

#25 Joao Pedro | Watford

#26 Lassina Traore | Ajax

#27 Curtis Jones | Liverpool

#28 Yari Verschaeren | Anderlecht

#29 Tomas Tavares | Benfica

#30 Antonio Marin | Dinamo Zagreb

#31 Benoit Badiashile | Monaco

#32 Ki-Jana Hoever | Liverpool

#33 Billy Gilmour | Chelsea

#34 Gabriel Veron | Palmeiras

#35 Lucien Agoume | Inter

#36 Marcos Paulo | Fluminense

#37 Ander Barrenetxea | Real Sociedad

#38 Isaac Lihadji | Marseille

#39 Konrad de la Fuente | Barcelona

#40 Troy Parrott | Tottenham

#41 Bryan Gil | Sevilla (on loan at Leganes)

#42 Alessio Riccardi | Roma

#43 Efrain Alvarez | LA Galaxy

#44 Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund

#45 Xavi Simons | Paris Saint-Germain

#46 Daniel Maldini | AC Milan

#47 Naci Unuvar | Ajax

#48 Luca Unbehaun | Borussia Dortmund

#49 Luqman Hakim | Selangor

#50 Pablo Moreno | Juventus