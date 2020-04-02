Хадсон-Одои поставил себе цель на следующий сезон

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется, что своей игрой в следующем сезон он сможет застолбить место в заявке сборной Англии на Евро-2020.

19-летний Хадсон-Одои никак не может занести себе этот сезон в актив. Выбив в сентябре новый контракт с зарплатой, достигающей 180 тысяч фунтов в неделю, Каллум позволил себе расслабиться.



Хадсон-Одои так и не вернулся на уровень, который он демонстрировал до тяжелой травмы, досрочно прервавшей его прошлый сезон, а в марте стал первым в истории Премьер-Лиги футболистом, инфицировавшимся COVID-19.



Однако Хадсон-Одои собирается взять себя в руки и следующий год посвятить тому, чтобы произвести впечатление на главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.



"Для меня перенос Евро-2020 — это возможность проявить себя заново и продолжать подстегивать себя до предела. Надеюсь, тогда я поеду на турнир".



"Чемпионат Европы — это событие огромной важности. Я верю в себя и надеюсь, смогу получить место в заявке".



"Я должен добиться того, что продолжаю подстегивать себя в каждом матче и каждую минуту, стараюсь забивать голы и ассистировать партнерам, стараюсь максимально помогать команде на пути к какому-нибудь трофею — цели, которую все мы хотим достичь", — сообщил Хадсон-Одои Chelsea TV.