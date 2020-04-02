Рэднапп считает, что Де Брюйне должен получить награду лучшему игроку сезона

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Рэднапп считает, что лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги должен стать полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

К моменту остановки сезона Премьер-Лиги Де Брюйне успел отдать 16 результативных передач и забить восемь голов.



По мнению Рэднаппа, Кевин является лучшим распасовщиком в истории Премьер-Лиги, и игру 28-летнего бельгийца он ставит выше, чем игру звезд "Ливерпуля" вроде Джордана Хендерсона или Садио Мане.



"В этом сезоне несколько игроков показывают выдающийся футбол. Но Кевин Де Брюйне играет абсолютно выдающимся образом".



"Это его лучший сезон в плане статистики, и будь остальная команда "Сити" так же стабильна, как он, они бы, наверное, конкурировали с "Ливерпулем".



"Для меня Де Брюйне выделятся своими голами и результативными передачами. Его показатели значительно лучше, чем у кого-либо еще. Если эта награда и достанется кому-нибудь не из "Ливерпуля", то это может быть только он — настолько он хорош. Он блистает как звезда в этом составе "Сити".



"Я бы сказал, что он лучший распасовщик Премьер-Лиги, что только видел, а я повидал Дэвида Бекхэма, Пола Скоулза и других. Он может исполнить любой вариант паса".



"Если мы доиграем этот сезон, он побьет рекорд Тьерри Анри из 20 результативных передач за сезон", — сообщил Рэднапп Sky Sports.