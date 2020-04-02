"Ливерпуль" опасается ухода Клоппа в сборную Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал целью для сборной Германии на замену Йоахиму Леву.

Клопп тренирует "красных" с октября 2015, и за это время становились вакантными позиции практических во всех больших клубах Европы.



Поэтому на "Энфилде" не воспринимают всерьез слухи, которые время от времени связывают Юргена с переходом в "Баварию" или "Реал".



Совсем другое дело — сборная Германии. Только в прошлом году Клопп говорил, что хотел бы поработать с национальной командой своей страны.



Несмотря на то, что лишь в декабре Клопп заключил с "Ливерпулем" новый контракт до 2024 года, немецкая сборная представляет большую угрозу тому наследию, которое Юрген создает на "Энфилде" по примеру сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" или Арсена Венгера в "Арсенале".



Как утверждает Daily Mirror, Клопп допускает, что "Ливерпуль" станет последним клубом в его карьере, а сборную Германии видит логичным следующим шагом в своей карьере. Вопрос лишь в том, когда Юрген сделает этот шаг.



Будучи лучшим тренером своей страны, Клопп непременно будет кандидатом номер один на роль сменщика Лева, когда тот все-таки покинет свой пост.



Йоахим тренирует немецкую сборную уже почти 14 лет, и в Германии все громче призывы дать шанс кому-нибудь другому.