Лига Чемпионов может завершиться в августе

УЕФА надеется завершить розыгрыш Лиги Чемпионов в августе, рассматривая идею с мини-турниром.

В среду УЕФА провел видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями, и все стороны согласились сделать все возможное, чтобы доиграть этот сезон, определив победителей внутренних чемпионатов и еврокубков.



Как стало известно Daily Mirror, в УЕФА надеются, что клубный сезон 2019/20 будет доигран к 3 августа, а это означает, что матчи должны возобновиться не позже июня.



В срок до 3 августа УЕФА также надеется провести два оставшихся матча 1/8 финала и все четвертьфинальные встречи. Затем последние четыре команды отправятся в Стамбул, где состоятся полуфиналы и финал.



Такой же мини-турнир — но в Гданьске — УЕФА готов организовать для четырех команд, которые достигнут полуфинала Лиги Европы.



При этом президент УЕФА Александер Чеферин лично настаивает на том, чтобы матчи этих мини-турниров прошли со зрителями на трибунах.



Чтобы реализовать эту идею, УЕФА, возможно, придется отменить матч за Суперкубок Европы в следующем сезоне.