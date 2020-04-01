Санья: "Звери Артеты могут выиграть Премьер-Лигу"

Экс-защитник "Арсенала" Бакари Санья уверен, что "канониры" смогут выиграть Премьер-Лигу в ближайшие годы.

После назначения Микеля Артеты главным тренером игра "Арсенала" улучшилась во многих аспектах, но прямо сейчас "канониры" занимают лишь девятую позицию в Премьер-Лиге.



Санья уверен, что "Арсенал" недолго будет буксовать в середине таблицы. Бакари ожидает, что Артета доставит титул на "Эмирейтс" в ближайшее будущее.



"Я думаю, да. "Лестер" сделал это, хотя никто не ожидал этого от них, но у них был замечательный командный дух, и они бились в каждом матче".



"Арсенал" тоже на это способен, потому что против этого "Арсенала" сложно каждому, учитывая то, как они играют и двигаются".



"Если вы посмотрите на "Арсенал", то изменился даже их командный дух. Бегут они вперед или преследуют соперника, они словно звери".



"Каждый критикует Шкодрана Мустафи и Давида Луиса, но Микель изменил то, как они обороняются. Возможно, он придал им чуть больше уверенности, чуть больше любви. Я не знаю точно, но что-то изменилось".



"Благодаря ему в команде сильный дух и сильный настрой. Он человек с харизмой. Когда он стоит у бровки, это становится сигналом для игроков. Он настоящий лидер", — сообщил Санья Goal.