Фабрегас назвал лучших тренеров в своей карьере
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас назвал Арсена Венгера и Жозе Моуриньо двумя лучшими тренерами, с которыми ему довелось поработать в своей карьере.
Именно Венгеру, бывшему наставнику "Арсенала", Фабрегас обязан своим превращением из юниора в игрока мирового уровня. В то же время Моуриньо помог испанцу исполнить свою заветную мечту и завоевать титул Премьер-Лиги.
32-летнему полузащитнику довелось поработать и со множеством других тренеров, в то числе на международном уровне, однако Венгера и Моуриньо он ставит выше остальных — даже выше Хосепа Гвардиолы, который был рулевым Сеска в родной "Барселоне".
"У меня были лучшие тренеры в мире, поэтому я не могу жаловаться. Кто был лучше всех? Венгер и Моуриньо", — сообщил Фабрегас в инстаграме.
01.04.2020 22:00
Просмотров: 733
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лысый сломал ему карьеру заманив в путу и поместив в оковы. Переводчик выжал из него максимум на самом пике, а мусье взращивал его в теплице. Фабрегас сам выбрал свой путь, особенно искусившись на приманку лысого.
(ответить)
Фабрегас прав. Венгер ясен хер уровень на протяжении хрен скольки лет . Маур просто царь, три раза позволив синей помойке поднять чашку.
(ответить)
Ждём от массажиста Ковентри список его любимых мазей
(ответить)
Ждём от Безмозга список его лучших коментов
(ответить)
Ждём от Михойло список его лучших новостей
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий