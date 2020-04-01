Фабрегас назвал лучших тренеров в своей карьере

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас назвал Арсена Венгера и Жозе Моуриньо двумя лучшими тренерами, с которыми ему довелось поработать в своей карьере.

Именно Венгеру, бывшему наставнику "Арсенала", Фабрегас обязан своим превращением из юниора в игрока мирового уровня. В то же время Моуриньо помог испанцу исполнить свою заветную мечту и завоевать титул Премьер-Лиги.



32-летнему полузащитнику довелось поработать и со множеством других тренеров, в то числе на международном уровне, однако Венгера и Моуриньо он ставит выше остальных — даже выше Хосепа Гвардиолы, который был рулевым Сеска в родной "Барселоне".



"У меня были лучшие тренеры в мире, поэтому я не могу жаловаться. Кто был лучше всех? Венгер и Моуриньо", — сообщил Фабрегас в инстаграме.