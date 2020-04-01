Фабрегас назвал лучших тренеров в своей карьере

Сеск Фабрегас и Жозе Моуриньо Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас назвал Арсена Венгера и Жозе Моуриньо двумя лучшими тренерами, с которыми ему довелось поработать в своей карьере.

Именно Венгеру, бывшему наставнику "Арсенала", Фабрегас обязан своим превращением из юниора в игрока мирового уровня. В то же время Моуриньо помог испанцу исполнить свою заветную мечту и завоевать титул Премьер-Лиги.

32-летнему полузащитнику довелось поработать и со множеством других тренеров, в то числе на международном уровне, однако Венгера и Моуриньо он ставит выше остальных — даже выше Хосепа Гвардиолы, который был рулевым Сеска в родной "Барселоне".

"У меня были лучшие тренеры в мире, поэтому я не могу жаловаться. Кто был лучше всех? Венгер и Моуриньо", — сообщил Фабрегас в инстаграме.


Метки Венгер, Моуриньо, тренеры, Фабрегас

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 22:00

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  1. gerrard08 01.04.2020 22:26 # gerrard08
    Лысый сломал ему карьеру заманив в путу и поместив в оковы. Переводчик выжал из него максимум на самом пике, а мусье взращивал его в теплице. Фабрегас сам выбрал свой путь, особенно искусившись на приманку лысого.

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  2. acceptodessa 01.04.2020 22:25 # acceptodessa
    Фабрегас прав. Венгер ясен хер уровень на протяжении хрен скольки лет . Маур просто царь, три раза позволив синей помойке поднять чашку.

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  3. ezh28 01.04.2020 22:19 # ezh28
    Ждём от массажиста Ковентри список его любимых мазей

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  4. ezh28 01.04.2020 22:17 # ezh28
    Ждём от Безмозга список его лучших коментов

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  5. ezh28 01.04.2020 22:16 # ezh28
    Ждём от Михойло список его лучших новостей

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