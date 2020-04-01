Рэшфорд надеется, что Санчо станет его одноклубником

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что одобряет намерение своего клуба приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Согласно свежим слухам в прессе, "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Санчо, трансфер которого может обойтись в рекордные для их клуба 100 миллионов фунтов.



В этом сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач за "Боруссию" во всех турнирах, и Рэшфорд уверен, что такой игрок усилил бы "Юнайтед".



"Естественно, это было бы хорошо. Санчо — отличный игрок, игрок нового поколения. Ты с восхищением наблюдаешь за тем, каким игроком он становится. Надеюсь, мы сможем играть вместе, это было хорошо".



"Санчо играет, импровизируя. Он креативен, изобретателен. Это необходимые качества, чтобы быть игроком мирового уровня", — сообщил Рэшфорд Bleacher Report.