Рэшфорд надеется, что Санчо станет его одноклубником

Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что одобряет намерение своего клуба приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Согласно свежим слухам в прессе, "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Санчо, трансфер которого может обойтись в рекордные для их клуба 100 миллионов фунтов.

В этом сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 19 результативных передач за "Боруссию" во всех турнирах, и Рэшфорд уверен, что такой игрок усилил бы "Юнайтед".

"Естественно, это было бы хорошо. Санчо — отличный игрок, игрок нового поколения. Ты с восхищением наблюдаешь за тем, каким игроком он становится. Надеюсь, мы сможем играть вместе, это было хорошо".

"Санчо играет, импровизируя. Он креативен, изобретателен. Это необходимые качества, чтобы быть игроком мирового уровня", — сообщил Рэшфорд Bleacher Report.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 21:00

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  1. viva-5555 01.04.2020 21:15 # viva-5555
    Юнайтед последних лет, просто АСЫ по загубливанию талантов! Жаль будет очередной мега талант, если этот трансфер состоится.

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