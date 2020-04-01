Хамес Родригес может отправиться в "Эвертон"

Карло Анчелотти и Хамес Родригес Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес может найти пристанище в "Эвертоне".

Прошлым летом Хамес вернулся в Мадрид после двух сезонов аренды в "Баварии", но так и не смог стать основным игроком в команде Зинедина Зидана.

Поскольку контракт Родригеса истекает уже в июне 2021, "Реал" просто обязан найти покупателя на игрока сборной Колумбии грядущим летом.

Этим покупателем, утверждает Marca, может стать "Эвертон", чей главный тренер Карло Анчелотти успел поработать с Родригесом не только в "Реале", но и коротко в "Баварии".

Среди прочих претендентов на 28-летнего Родригеса, который в этом сезоне сыграл лишь 13 матчей за "Реал" во всех турнирах и забил один гол, называются "Арсенал" и "Вулверхэмптон".


Метки Реал, Родригес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 113

Поиск: