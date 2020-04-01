Хамес Родригес может отправиться в "Эвертон"
Атакующий полузащитник "Реала" Хамес Родригес может найти пристанище в "Эвертоне".
Прошлым летом Хамес вернулся в Мадрид после двух сезонов аренды в "Баварии", но так и не смог стать основным игроком в команде Зинедина Зидана.
Поскольку контракт Родригеса истекает уже в июне 2021, "Реал" просто обязан найти покупателя на игрока сборной Колумбии грядущим летом.
Этим покупателем, утверждает Marca, может стать "Эвертон", чей главный тренер Карло Анчелотти успел поработать с Родригесом не только в "Реале", но и коротко в "Баварии".
Среди прочих претендентов на 28-летнего Родригеса, который в этом сезоне сыграл лишь 13 матчей за "Реал" во всех турнирах и забил один гол, называются "Арсенал" и "Вулверхэмптон".
01.04.2020 20:00
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