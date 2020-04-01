Хау добровольно пошел на понижение зарплаты

Эдди Хау стал первым главным тренером в Премьер-Лиге, чья зарплата была понижена в свете пандемии коронавируса, причем сделал он это добровольно.

На днях "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Норвич" — а сегодня и "Борнмут" — объявили о понижении зарплат своих сотрудников второго эшелона. Это понижение не коснулось футболистов и тренерских штабов.



В данный момент Премьер-Лига продолжает переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов о коллективном снижении зарплат, дабы сгладить ущерб от кризиса, но уже сейчас понятно, что эту инициативу одобряют не все.



В сложившейся ситуации Хау решил проявить инициативу и подать пример другим, добровольно отказавшись от части заработка. То же самое сделали исполнительный директор клуба Нил Блэйк, технический директор Ричард Хьюз и ассистент главного тренер Джейсон Тиндалл.



В официальном заявлении "вишенок" говорится о "значительном и добровольном" снижении зарплаты Хау, не раскрывая точный процент, "на весь период неопределенности".