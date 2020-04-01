УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы

УЕФА объявил, что все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределенное время.

Сегодня днем УЕФА провел видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями, чтобы обсудить совместную стратегию по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Ранее, напомним, УЕФА уже перенес на летом 2021 года Евро-2020. А сегодня дополнительно были отложены все международные матчи, запланированные на июнь — в случае с Англией это касается товарищеских встреч с Австрией и Румынией.



Также УЕФА поставил на паузу Лигу Чемпионов, где продолжает выступать "Манчестер Сити", и Лигу Европы, где Англия все еще представлена "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".



В данный момент эта пауза бессрочная, а возобновление еврокубков зависит от ситуации с коронавирусом в Европе.



The Guardian трактует принятые УЕФА решения таким образом, что оставшиеся 38 матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы планируется сыграть в июле и августе.