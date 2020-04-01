УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы

УЕФА УЕФА объявил, что все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределенное время.

Сегодня днем УЕФА провел видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями, чтобы обсудить совместную стратегию по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее, напомним, УЕФА уже перенес на летом 2021 года Евро-2020. А сегодня дополнительно были отложены все международные матчи, запланированные на июнь — в случае с Англией это касается товарищеских встреч с Австрией и Румынией.

Также УЕФА поставил на паузу Лигу Чемпионов, где продолжает выступать "Манчестер Сити", и Лигу Европы, где Англия все еще представлена "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".

В данный момент эта пауза бессрочная, а возобновление еврокубков зависит от ситуации с коронавирусом в Европе.

The Guardian трактует принятые УЕФА решения таким образом, что оставшиеся 38 матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы планируется сыграть в июле и августе.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 18:00

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  1. godlike 01.04.2020 18:30 # godlike
    Также УЕФА поставил на паузу Лигу Чемпионов, где продолжает выступать "Манчестер Сити"

    не верит миха в пенсов((

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  2. tigerpool 01.04.2020 18:15 # tigerpool
    Хорошо что вылетели оттуда ) ххаха. пусть нахрен отменят

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