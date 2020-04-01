УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы
УЕФА объявил, что все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределенное время.
Сегодня днем УЕФА провел видеоконференцию с 55 национальными ассоциациями, чтобы обсудить совместную стратегию по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Ранее, напомним, УЕФА уже перенес на летом 2021 года Евро-2020. А сегодня дополнительно были отложены все международные матчи, запланированные на июнь — в случае с Англией это касается товарищеских встреч с Австрией и Румынией.
Также УЕФА поставил на паузу Лигу Чемпионов, где продолжает выступать "Манчестер Сити", и Лигу Европы, где Англия все еще представлена "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптоном".
В данный момент эта пауза бессрочная, а возобновление еврокубков зависит от ситуации с коронавирусом в Европе.
The Guardian трактует принятые УЕФА решения таким образом, что оставшиеся 38 матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы планируется сыграть в июле и августе.
01.04.2020 18:00
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Также УЕФА поставил на паузу Лигу Чемпионов, где продолжает выступать "Манчестер Сити"
не верит миха в пенсов((
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Хорошо что вылетели оттуда ) ххаха. пусть нахрен отменят
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