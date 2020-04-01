"Юнайтед" готов вернуться за Холандом летом

"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Бреута Холанда, если тот станет доступен для трансфера грядущим летом.

"Красные дьяволы" вели Холанда на протяжении первых месяцев этого сезона, но в январе 19-летний норвежец неожиданно отверг интерес клуба с "Олд Траффорд" и отправился из "Ред Булл" в "Боруссию".



По информации Evening Standard, переход Холанда в "Юнайтед" в январе сорвался из-за того, что "красные дьяволы" не пожелали включить в контракт игрока пункт об отступных в 66 миллионов фунтов, как на том настаивал агент Мино Райола.



Тем не менее, "Юнайтед" сохраняет интерес к Холанду, который забил 12 голов за "Боруссию" при семи выходах в старте.



Словно не заметив смену клуба и чемпионата и продолжив забивать голы, Холанд привлек внимание "Реала", который до сих пор не компенсировал потерю Криштиану Роналду, но уже успел разочароваться в Луке Йовиче.



Если "Реал" предпримет попытку заполучить Холанда по окончании сезона, "Юнайтед" не будет бездействовать и вернется за бывшим подопечным Оле Гуннара Сульшера по "Мольде".



При этом "дьяволам" снова придется иметь дело с Райолой, еще одного клиента которого в лице защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта тоже сватают на "Олд Траффорд".