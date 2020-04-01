"Юнайтед" готов вернуться за Холандом летом
"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Бреута Холанда, если тот станет доступен для трансфера грядущим летом.
"Красные дьяволы" вели Холанда на протяжении первых месяцев этого сезона, но в январе 19-летний норвежец неожиданно отверг интерес клуба с "Олд Траффорд" и отправился из "Ред Булл" в "Боруссию".
По информации Evening Standard, переход Холанда в "Юнайтед" в январе сорвался из-за того, что "красные дьяволы" не пожелали включить в контракт игрока пункт об отступных в 66 миллионов фунтов, как на том настаивал агент Мино Райола.
Тем не менее, "Юнайтед" сохраняет интерес к Холанду, который забил 12 голов за "Боруссию" при семи выходах в старте.
Словно не заметив смену клуба и чемпионата и продолжив забивать голы, Холанд привлек внимание "Реала", который до сих пор не компенсировал потерю Криштиану Роналду, но уже успел разочароваться в Луке Йовиче.
Если "Реал" предпримет попытку заполучить Холанда по окончании сезона, "Юнайтед" не будет бездействовать и вернется за бывшим подопечным Оле Гуннара Сульшера по "Мольде".
При этом "дьяволам" снова придется иметь дело с Райолой, еще одного клиента которого в лице защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта тоже сватают на "Олд Траффорд".
01.04.2020 17:00
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мусорка всех сразу решила скупить?
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пихайло заебал хуету штамповать. где мю возьмет столько денег на кейна,холанда, де лихта, санчо, грилиша, меддисона и коутиньо
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