Рейна уверен, что переболел коронавирусом

Голкипер "Астон Виллы" Хосе Рейна уверен, что он переболел коронавирусом, а в процессе болезни не мог дышать 25 минут.

37-летний испанец, присоединившийся к "вилланам" на правах аренды из "Милана" в январе, находится в самоизоляции с прошлого месяца.



И хотя Рейна не сдавал тест на COVID-19, экс-голкипер "Ливерпуля" не сомневается в характере перенесенного недуга.



"Хуже всего мне было, когда я не мог дышать. На протяжении 25 минут я чувствовал, словно у меня закончился кислород. То был худший момент в моей жизни".



"Когда у меня появились первые симптомы, я чувствовал себя очень уставшим. Температура, сухой кашель и головная голь не покидали меня — это просто было постоянное чувство усталости".



"Единственный раз мне стало по-настоящему страшно, когда я понял, что не могу дышать. Это были бесконечные минуты страха — как будто мое горло было перекрыто".



"В результате первые шесть-восемь дней я провел взаперти. Сейчас я выигрываю битву против коронавируса", — сообщил Рейна Corriere dello Sport.