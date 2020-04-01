Рейна уверен, что переболел коронавирусом
Голкипер "Астон Виллы" Хосе Рейна уверен, что он переболел коронавирусом, а в процессе болезни не мог дышать 25 минут.
37-летний испанец, присоединившийся к "вилланам" на правах аренды из "Милана" в январе, находится в самоизоляции с прошлого месяца.
И хотя Рейна не сдавал тест на COVID-19, экс-голкипер "Ливерпуля" не сомневается в характере перенесенного недуга.
"Хуже всего мне было, когда я не мог дышать. На протяжении 25 минут я чувствовал, словно у меня закончился кислород. То был худший момент в моей жизни".
"Когда у меня появились первые симптомы, я чувствовал себя очень уставшим. Температура, сухой кашель и головная голь не покидали меня — это просто было постоянное чувство усталости".
"Единственный раз мне стало по-настоящему страшно, когда я понял, что не могу дышать. Это были бесконечные минуты страха — как будто мое горло было перекрыто".
"В результате первые шесть-восемь дней я провел взаперти. Сейчас я выигрываю битву против коронавируса", — сообщил Рейна Corriere dello Sport.
01.04.2020 16:00
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а был бы полевым игроком - такой херни бы не было
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