Де Брюйне решил продлить свою карьеру на пару лет благодаря коронавирусу

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что пандемия коронавируса заставила его пересмотреть свои карьерные планы — теперь он хочет играть дольше.

Последний раз Де Брюйне выходил на футбольное поле ровно месяц назад — 1 марта. Вот уже несколько недель Кевин находится в самоизоляции вместе со своей семьей.



Вынужденная пауза позволила 28-летнему бельгийцу осознать, как сильно он любит футбол. Де Брюйне решил отодвинуть на два года позже предполагаемую дату, когда он повесит бутсы на гвоздь.



"Я сказал своей жене, что собираюсь играть в футбол чуть дольше. Благодаря этой паузе я понял, что не могу сидеть дома. Я собираюсь продлить свою карьеру на пару лет".



"Нам пора снова играть в футбол. Я скучаю по этому, и это сложно. Однако мы не важны, футбол не важен. Люди любят футбол, но важно оставаться в безопасности".



"Я дома уже две недели. Поначалу моя семья и мои дети чуть приболели. Мы были слегка обеспокоены, но сейчас все в порядке. Это длилось восемь или девять дней, но, к счастью, сейчас им лучше. Никогда не знаешь, чего ожидать в таких ситуациях", — сообщил Де Брюйне в инстаграме.