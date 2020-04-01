"Вест Хэм" готов купить Брейтуэйта

Мартин Брейтуэйт "Вест Хэм" готов предложить 15 миллионов фунтов за нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта.

Брейтуэйт присоединился к "Барселоне" лишь в феврале, вне сроков трансферного окна. Каталонский клуб пригласил Мартина из "Леганеса" в качестве "экстренного приобретения" ввиду травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Вместе с тем 28-летний датчанин, чей контракт с "Барселоной" рассчитан до 2024 года и предусматривает отступные в 300 млн. евро (266 млн. фунтов), не имеет долгосрочного будущего на "Ноу Камп".

Как утверждает Daily Mail, свой интерес к Брейтуэйту, забившему восемь голов в этом сезоне, проявил "Вест Хэм". "Молотобойцы" считают плюсом, что Мартин уже имеет опыт выступлений в Англии — с 2017 по 2019 год он играл за "Мидлсбро".

Конкуренцию Брейтуэйту, который до сих пор не открыл счет своим голам за "Барселону", может составить "Эвертон".


Метки Барселона, Брейтуэйт, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 14:00

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