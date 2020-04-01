"Вест Хэм" готов купить Брейтуэйта

"Вест Хэм" готов предложить 15 миллионов фунтов за нападающего "Барселоны" Мартина Брейтуэйта.

Брейтуэйт присоединился к "Барселоне" лишь в феврале, вне сроков трансферного окна. Каталонский клуб пригласил Мартина из "Леганеса" в качестве "экстренного приобретения" ввиду травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.



Вместе с тем 28-летний датчанин, чей контракт с "Барселоной" рассчитан до 2024 года и предусматривает отступные в 300 млн. евро (266 млн. фунтов), не имеет долгосрочного будущего на "Ноу Камп".



Как утверждает Daily Mail, свой интерес к Брейтуэйту, забившему восемь голов в этом сезоне, проявил "Вест Хэм". "Молотобойцы" считают плюсом, что Мартин уже имеет опыт выступлений в Англии — с 2017 по 2019 год он играл за "Мидлсбро".



Конкуренцию Брейтуэйту, который до сих пор не открыл счет своим голам за "Барселону", может составить "Эвертон".