Сульшер надеется, что игрокам помогут их жены и подруги

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что жены и подруги помогут его игрокам отточить определенные навыки во время вынужденного перерыва.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, а все футболисты сидят по домам в самоизоляции.



Однако "Юнайтед" не дает своим игрокам расслабиться, рассылая индивидуальные задания. Сульшер надеется, что родные помогут его подопечным поддерживать форму.



"У игроков есть индивидуальные программы, и они, конечно, следуют своим диетам. Они могут использовать этот период, чтобы поработать над чем-нибудь особенным, над чем-нибудь определенным, чтобы лучше выполнять свои роли и задачи".



"Лично я играю во дворе с детьми, отрабатываю удар. Нападающие должны работать над своим ударом и своим движением. У большинства игроков хорошие условия и подходящие дворы. Надеюсь, их жены и подруги смогут делать передачи и прострелы", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".