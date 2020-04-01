Сульшер надеется, что игрокам помогут их жены и подруги

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что жены и подруги помогут его игрокам отточить определенные навыки во время вынужденного перерыва.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса, а все футболисты сидят по домам в самоизоляции.

Однако "Юнайтед" не дает своим игрокам расслабиться, рассылая индивидуальные задания. Сульшер надеется, что родные помогут его подопечным поддерживать форму.

"У игроков есть индивидуальные программы, и они, конечно, следуют своим диетам. Они могут использовать этот период, чтобы поработать над чем-нибудь особенным, над чем-нибудь определенным, чтобы лучше выполнять свои роли и задачи".

"Лично я играю во дворе с детьми, отрабатываю удар. Нападающие должны работать над своим ударом и своим движением. У большинства игроков хорошие условия и подходящие дворы. Надеюсь, их жены и подруги смогут делать передачи и прострелы", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 13:00

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  1. januzaj00 01.04.2020 13:01 # januzaj00
    Прикорм

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  2. chelsea88 01.04.2020 13:01 # chelsea88
    Жаль что артета так не сможет сказать. Потому что гейгуннеры пидopacы)

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