"Тоттенхэм" назначил цену в 200 млн. фунтов за Кейна

Боссы "Тоттенхэма" уверены, что смогут предотвратить уход нападающего Харри Кейна из клуба грядущим летом.

В Северном Лондоне ожидают серьезного интереса к своему бомбардиру в ближайшее трансферное окно, особенно если команда Жозе Моуриньо останется без путевки в Лигу Чемпионов.



Однако "шпоры" установили за Кейна цену в 200 миллионов фунтов. Заплатить такую сумму в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, едва ли кто-то отважится.



Daily Mail подчеркивает, что недавний намек Кейна на свою готовность уйти не стал сюрпризом для "Тоттенхэма". Но президент "шпор" Даниэль Леви находится в сильной позиции, благо у Харри остается еще четыре полных года по контракту.



Добавим, грядущим летом Кейну исполнится уже 27. К этому возрасту Харри заработал репутацию одного из лучших нападающих мира, дослужился до капитана сборной Англии, завоевал несколько престижных индивидуальных наград, но до сих пор остается без командных трофеев.