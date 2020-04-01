"Тоттенхэм" назначил цену в 200 млн. фунтов за Кейна
Боссы "Тоттенхэма" уверены, что смогут предотвратить уход нападающего Харри Кейна из клуба грядущим летом.
В Северном Лондоне ожидают серьезного интереса к своему бомбардиру в ближайшее трансферное окно, особенно если команда Жозе Моуриньо останется без путевки в Лигу Чемпионов.
Однако "шпоры" установили за Кейна цену в 200 миллионов фунтов. Заплатить такую сумму в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, едва ли кто-то отважится.
Daily Mail подчеркивает, что недавний намек Кейна на свою готовность уйти не стал сюрпризом для "Тоттенхэма". Но президент "шпор" Даниэль Леви находится в сильной позиции, благо у Харри остается еще четыре полных года по контракту.
Добавим, грядущим летом Кейну исполнится уже 27. К этому возрасту Харри заработал репутацию одного из лучших нападающих мира, дослужился до капитана сборной Англии, завоевал несколько престижных индивидуальных наград, но до сих пор остается без командных трофеев.
01.04.2020 12:00
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Последние комментарии:
Ха ха ха!!! Размечтались! После этого вируса таких цен уже не будет. В таком стиле они получат не 200 лимонов, а немотивированного игрока, и будут вынуждены продать его за полцены.
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долбоеб сам контракт подписал, пусть теперь сидит
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Почему я живу в гараже? Потому, что я олень!
Безвиз дал интервью как он попал в гараж
https://youtu.be/Q2PnEG-REsg
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