"Тоттенхэм" назначил цену в 200 млн. фунтов за Кейна

Харри Кейн Боссы "Тоттенхэма" уверены, что смогут предотвратить уход нападающего Харри Кейна из клуба грядущим летом.

В Северном Лондоне ожидают серьезного интереса к своему бомбардиру в ближайшее трансферное окно, особенно если команда Жозе Моуриньо останется без путевки в Лигу Чемпионов.

Однако "шпоры" установили за Кейна цену в 200 миллионов фунтов. Заплатить такую сумму в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, едва ли кто-то отважится.

Daily Mail подчеркивает, что недавний намек Кейна на свою готовность уйти не стал сюрпризом для "Тоттенхэма". Но президент "шпор" Даниэль Леви находится в сильной позиции, благо у Харри остается еще четыре полных года по контракту.

Добавим, грядущим летом Кейну исполнится уже 27. К этому возрасту Харри заработал репутацию одного из лучших нападающих мира, дослужился до капитана сборной Англии, завоевал несколько престижных индивидуальных наград, но до сих пор остается без командных трофеев.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 12:00

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  1. pavlix76 01.04.2020 12:49 # pavlix76
    Ха ха ха!!! Размечтались! После этого вируса таких цен уже не будет. В таком стиле они получат не 200 лимонов, а немотивированного игрока, и будут вынуждены продать его за полцены.

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  2. quavo 01.04.2020 12:37 # quavo
    долбоеб сам контракт подписал, пусть теперь сидит

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  3. martingor 01.04.2020 12:21 # martingor
    Почему я живу в гараже? Потому, что я олень!
    Безвиз дал интервью как он попал в гараж
    https://youtu.be/Q2PnEG-REsg

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