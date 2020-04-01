Ван Дейк предпочитает играть в паре с Гомесом

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал Джо Гомеса в качестве своего наиболее предпочтительного партнера по центру обороны.

В этом сезоне Ван Дейку довелось поиграть в связке и с Гомесом, и с Жоэлем Матипом и с Деяном Ловреном.



Накануне Виргил провел серию вопросов и ответов в твиттере, назвав Джо в качестве своего идеального партнера из всех тех, с кем ему когда-либо поиграть вместе.



Также Ван Дейк назвал Лионеля Месси из "Барселоны" и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" своими двумя сложнейшими оппонентами.



Еще 28-летний голландец признался, что хотел бы действовать на позиции плеймейкера, если бы не был защитником.