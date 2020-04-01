Ван Дейк предпочитает играть в паре с Гомесом

Виргил Ван Дейк и Джо Гомес Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал Джо Гомеса в качестве своего наиболее предпочтительного партнера по центру обороны.

В этом сезоне Ван Дейку довелось поиграть в связке и с Гомесом, и с Жоэлем Матипом и с Деяном Ловреном.

Накануне Виргил провел серию вопросов и ответов в твиттере, назвав Джо в качестве своего идеального партнера из всех тех, с кем ему когда-либо поиграть вместе.

Также Ван Дейк назвал Лионеля Месси из "Барселоны" и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" своими двумя сложнейшими оппонентами.

Еще 28-летний голландец признался, что хотел бы действовать на позиции плеймейкера, если бы не был защитником.


Метки Ван Дейк, Гомес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 01.04.2020 11:18 # vyrentz
    Гомес, который боится играть в отборе и пятится назад как перепуганный кот, давай спокойно пробивать по воротам. ну, такое.

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  2. januzaj00 01.04.2020 10:24 # januzaj00
    Van Dijk: Наравне с ним я чувствую себя топом

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  3. liverfun 01.04.2020 10:13 # liverfun
    у гомеса все задатки стать большим игроком. главное, что есть такой шикарный пример рядом, у которого можно многому научиться, в первую очередь позиционной игре и умному пасу

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