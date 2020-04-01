"Индепендьенте" надеется вернуть Агуэро

Главный тренер "Индепендьенте" Лукас Пусинери надеется, что его клубу удастся вернуть нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в Буэнос-Айрес.

Как известно, Агуэро не делает секрета из своего желания вернуться в Аргентину на закате своей карьеры. Благо сделать это Серхио может уже в следующем году, когда истекает его контракт с "Сити".



Пусинери надеется, что ему удастся воспользоваться этой возможностью, воссоединившись с 31-летним Агуэро. Также Лукас нацелен на своего тезку Билью из "Милана".



"У меня хорошие отношения с Бильей и Куном Агуэро. Мы были партнерами по команде, и я очень уважаю их за то, чего они добились за свою карьеру в Аргентине и Европе".



"Было бы славно заполучить их уже завтра. Надеюсь, в будущем я смогу рассчитывать на них", — цитирует Пусинери Daily Mirror.