"Юнайтед" — главный претендент на Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Завершив этот сезон в "Баварии" на правах аренды, на следующий, как ожидается, Коутиньо снова отправится в Премьер-Лигу, чтобы попытаться вернуть свою карьеру в колею.

Как и многие другие клубы, "Барса" остро ощущает последствия разразившегося в Европе кризиса из-за пандемии коронавируса. Лишь в минувший понедельник каталонцы объявили о понижении зарплат игроков на 70 процентов.

Продажа футболистов, который являются для клуба балластом, является еще одним способом для "Барселоны" подправить свое финансовое положение, и Коутиньо будет выставлен на трансфер в первую очередь.

В услугах Филиппе заинтересованы сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Челси" и "Лестер", однако испанское издание Sport называет "Юнайтед" главным претендентом на 27-летнего бразильца.

"Красные дьяволы" заинтересованы в приглашении Коутиньо, несмотря на успешный трансфер Бруну Фернандеша в январе и несмотря на связанное с "Ливерпулем" прошлое Филиппе.


Метки Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2020 08:00

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  1. gerrard08 01.04.2020 09:38 # gerrard08
    Путаланское медия работаю в поте лица чтоб создать ажиотаж вокруг него.

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  2. papka-legend 01.04.2020 09:31 # papka-legend
    не пойму, что ему делать в Лиге Европы?

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  3. scauzer11 01.04.2020 08:20 # scauzer11
    ахахахахаха, юнайтед сука на всех главный претендент, любой игрок, любой слух и эти рогатые уже тут как тут))))

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  4. liverpool1892est 01.04.2020 08:16 # liverpool1892est
    Вашпе опустился до скама...я думал хоть там Уотфорд или Норвич перейдет:)

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  5. electric 01.04.2020 08:01 # electric
    Лаол
    Ору

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