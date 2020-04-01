"Юнайтед" — главный претендент на Коутиньо
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Завершив этот сезон в "Баварии" на правах аренды, на следующий, как ожидается, Коутиньо снова отправится в Премьер-Лигу, чтобы попытаться вернуть свою карьеру в колею.
Как и многие другие клубы, "Барса" остро ощущает последствия разразившегося в Европе кризиса из-за пандемии коронавируса. Лишь в минувший понедельник каталонцы объявили о понижении зарплат игроков на 70 процентов.
Продажа футболистов, который являются для клуба балластом, является еще одним способом для "Барселоны" подправить свое финансовое положение, и Коутиньо будет выставлен на трансфер в первую очередь.
В услугах Филиппе заинтересованы сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Челси" и "Лестер", однако испанское издание Sport называет "Юнайтед" главным претендентом на 27-летнего бразильца.
"Красные дьяволы" заинтересованы в приглашении Коутиньо, несмотря на успешный трансфер Бруну Фернандеша в январе и несмотря на связанное с "Ливерпулем" прошлое Филиппе.
01.04.2020 08:00
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Последние комментарии:
Путаланское медия работаю в поте лица чтоб создать ажиотаж вокруг него.
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не пойму, что ему делать в Лиге Европы?
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ахахахахаха, юнайтед сука на всех главный претендент, любой игрок, любой слух и эти рогатые уже тут как тут))))
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Вашпе опустился до скама...я думал хоть там Уотфорд или Норвич перейдет:)
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Лаол
Ору
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