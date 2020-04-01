"Юнайтед" — главный претендент на Коутиньо

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Завершив этот сезон в "Баварии" на правах аренды, на следующий, как ожидается, Коутиньо снова отправится в Премьер-Лигу, чтобы попытаться вернуть свою карьеру в колею.



Как и многие другие клубы, "Барса" остро ощущает последствия разразившегося в Европе кризиса из-за пандемии коронавируса. Лишь в минувший понедельник каталонцы объявили о понижении зарплат игроков на 70 процентов.



Продажа футболистов, который являются для клуба балластом, является еще одним способом для "Барселоны" подправить свое финансовое положение, и Коутиньо будет выставлен на трансфер в первую очередь.



В услугах Филиппе заинтересованы сразу несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Челси" и "Лестер", однако испанское издание Sport называет "Юнайтед" главным претендентом на 27-летнего бразильца.



"Красные дьяволы" заинтересованы в приглашении Коутиньо, несмотря на успешный трансфер Бруну Фернандеша в январе и несмотря на связанное с "Ливерпулем" прошлое Филиппе.