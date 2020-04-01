"Ливерпуль" не будет бороться за Санчо

"Ливерпуль" решил не бороться за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Боссы "Боруссии" уже потирают руки в преддверии летнего трансферного окна, ожидая битвы крупнейших клубов Европы за Санчо, продажа которого может принести Дортмунду не менее 100 миллионов фунтов.



Однако "Ливерпуль" решил воздержаться от участия в этом аукционе. Как утверждает Daily Mirror, мерсисайдский клуб не будет препятствовать переходу Джейдона в стан своих конкурентов из "Манчестер Юнайтед" или "Челси".



Санчо сватали в команду Юргена Клоппа на протяжении нескольких месяцев, однако "Ливерпуль" даже не следит за развитием событий вокруг 20-летнего игрока сборной Англии.



Такая пассивность "Ливерпуля" обусловлена тем, что "красные" считают цену за Санчо завышенной. Вдобавок "красные" уверены, что сохранят свое три нападения из Роберто Фирмино, Мохамеда Салаха и Садио Мане, а это означает, что Джейдону не было бы гарантировано место в стартовом составе.



Что касается "Юнайтед" и "Челси", то оба этих клуба уже установили контакт с лагерем Санчо. Сам Джейдон настроен на возвращение в Премьер-Лигу, поэтому у других претендентов на экс-юниора "Манчестер Сити" — вроде "Реала" или "Баварии" — не так много шансов.