Символическая сборная сезона Премьер-Лиги 2019/20 по версии FAPL.ru

В Премьер-Лиге осталось провести всего девять с хвостиком туров, и где-то в этот период в Англии начинают вручать награды по итогам сезона и определять символическую сборную. Что бы ни случилось с концовкой кампании, можем приступать — тем более что позиции некоторых игроков в этой сборной прочны.





Вратарь: Ник Поуп ("Бернли")



"Бернли" ушел на карантин в превосходной форме. Команда Шона Дайча не проигрывала в семи матчах кряду: это четыре победы (включая встречи с "Лестером" и "Манчестер Юнайтед") и три ничьи. Самое примечательное то, что на этом отрезке "бордовые" пропустил всего трижды, и только два раза — с игры.



Голкипер "Бернли" Ник Поуп — лидер по количеству "клин-шитов" в Премьер-Лиге (11). Для такой команды линия обороны играет ключевую роль, и на вратарской позиции Шон Дайч в последние годы собирает исключительно вратарей сборной Англии. Дин Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед" — еще один претендент на место в сборной, но отдадим эту позицию Поупу, учитывая статистику и впечатления от игры "Бернли" в последнее время.



Правый защитник: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")



Рикарду Перрейра из "Лестера" неплох, но вряд ли у Александер-Арнольда может быть серьезная конкуренция на этой позиции. Трента продолжают ждать в более атакующей роли, но он настолько хорош справа в защите, что причин что-то менять у Юргена Клоппа нет.



"Ливерпулю" обороняться приходится не так много, потому основные достоинства Александер-Арнольда проявляются в атаке. 12 голевых передач он успел отдать в 29 матчах — это второй показатель в чемпионате и лучший показатель в "Ливерпуле". Англия в последние годы может похвастаться выбором среди сильных правых защитников, и сейчас Трент Александер-Арнольд выглядит безусловным лидером среди всех.



Центральный защитник: Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль")



В декабре голландец стал вторым в голосовании на "Золотой мяч", уступив только Лионелю Месси. Результат достойный, но обидный: центральному защитнику должно очень повезти, чтобы он дважды в карьере претендовал на такую награду.



Это не значит, что Ван Дейк сдаст, а его позиции в "Ливерпуле" не окрепнут. Он проводит на поле каждую минуту и является лидером команды, которая с отрывом лидирует в чемпионате. Аргументировать попадание Виргила в символическую сборную лишний раз не нужно: речь о лучшем центрбеке Премьер-Лиги, играющем в лучшей команде чемпионата.



Центральный защитник: Джонни Эванс ("Лестер")



Чемпионов в составе "Лестера" осталось не так много, Джонни Эванс — один из них, хотя свои титулы североирландец выигрывал еще в "Манчестер Юнайтед". На "Олд Траффорд" Эванс долгое время подавал надежды, а в составе "Лестера" он выступает в роли ветерана. И выступает отлично.



От потери Харри Магуайра "лисы" не пострадали. Много говорят о том, что на его месте здорово раскрылся турок Чаглар Сеюнджю, но настоящий лидер защиты "Лестера" — это Эванс, который проводит один из своих лучших сезонов в карьере.



Левый защитник: Энди Робертсон ("Ливерпуль")



Баланс между качеством правых и левых защитников сейчас не сохранен ни в английском футболе, ни в большинстве ведущих клубов страны. "Ливерпуль" в этом плане — исключение. Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон почти в равной степени являются определяющими футболистами мерсисайдцев в атаке.



Англичанин ушел вперед по количеству голевых передач, но показатели Робертсона тоже хороши. Экс-игрок "Халла" сделал семь ассистов в этом чемпионате, что является вторым (собственно, после Александер-Арнольда) показателем среди защитников в чемпионате. Бен Чилуэлл и уже упомянутый Перрейра заслуживают признания за свою фланговую работу в "Лестере", но все же показатели ливерпульского дуэта почти выдающиеся.



Центральный полузащитник: Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")



За "Ливерпуль" Хендерсон выступает уже почти 10 лет, и никогда его статус не был настолько велик. Воспитанник "Сандерленда" имел хороший период под руководством Брендана Роджерса, был близок к уходу после появления Юргена Клоппа, но со временем доказал менеджеру, что является не только лидером в раздевалке, но и классным футболистом.



Хендерсон — главный исполнитель "Ливерпуля" в центре поля. Лидеров пугали периодом отсутствия Фабиньо, но куда сложнее "Ливерпулю" давались матчи без своего капитана. Джордан должен быть в числе претендентов на награду лучшему футболисту сезона. Последние пару лет стали его звездным часом в клубе, и без Хендерсона "Ливерпуль" не пришел бы к главным футбольным наградам.



Центральный полузащитник: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")



В чемпионате "Сити" проводит свой слабейший за несколько лет сезон. По большому счету, позиции манкунианцев в первой четверке настолько убедительны только за счет откровенной слабости потенциальных конкурентов. И все же на этом фоне выделяется Кевин Де Брюйне.



Его не стоит называть "светлым пятном". "Сити" одержал немало убедительных побед и не раз подавал примеры своей лучшей, чемпионской игры. Но все же примечательно, что именно этот сезон, похоже, становится лучшим для самого бельгийца. Он установил для себя очень высокую планку, и после этой кампании она будет еще выше. 16 результативных передач, восемь голов. Если бы награда лучшему игроку сезона вручалась вообще без привязки к результатам команды, победа Де Брюйне была бы бесспорной.



Центральный полузащитник: Уилфрид Ндиди ("Лестер")



"Лестер" чаще всего хвалят, говоря о качестве контратакующей игры команды Брендана Роджерса. Успехи обороны удивляют по-своему — не столь свойственная черта командам этого тренера. Но внутри этих процессов находится человек, который в равной степени помогает раскрываться как атакующей, так и оборонительной линиям.



Едва ли кто-то в чемпионате отбирает мяч лучше, чем Уилфрид Ндини. Сенегалец — сильнейший опорник Премьер-Лиги, действительно обеспечивающий баланс в игре "Лестера". Худший отрезок "лис" совпал именно с тем временем, когда Ндиди оказывался в лазарете и находился не в оптимальных кондициях.



Нападающий: Данни Ингс ("Саутгемптон")



Претендентов на место в атаке много. Традиционно это Садио Мане и Мохамед Салах из "Ливерпуля", а также Пьер-Эмерик Обамеянг, тянущий за собой "Арсенал". Свой лучший год проводит Маркус Рэшфорд, прорывом кампания становится для Тэмми Абрахэма и Доминика Калверт-Левина.



Отметим мы Данни Ингса. Забить уже 15 голов в составе команды, которая проводит весь сезон в нижней части таблице, стоит многого. Тем более что это "Саутгемптон", так отчетливо страдавший из-за нехватки забивного нападающего. Индивидуальный рывок Ингса в этом сезоне подтолкнул к возрождению команду Ральфа Хазенхюттля, а сам Данни уже провел свою самую результативную кампанию в Премьер-Лиге.



Нападающий: Джейми Варди ("Лестер")



Варди на уровне элиты дебютировал в 27, стал звездой и игроком сборной в 28, после чего, казалось, должен был сбавить обороты в силу возраста и недостатка опыта игры на высоком уровне. Защитники должны были адаптироваться к "уличному" стилю Варди, а скорость Джейми —один из главных атрибутов форварда — пойти на понижение.



Но Варди в каком-то смысле становится только лучше. В 33 он уже успел завершить выступления за Англию, чтобы стать еще результативнее в Премьер-Лиге. Несмотря даже на засуху в зимний период, Варди ушел на карантин с 19 голами в чемпионате и в статусе лидера гонки бомбардиров. Он также еще один претендент на награду Игроку Года.



Нападающий: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")



Кун Агуэро — самый эффективный нападающий Премьер-Лиги в последнее десятилетие. Он отстает от Варди на три забитых мяча, не всегда проходит в основу "Сити", но имеет самый высокий средний показатель результативности среди всех футболистов в Премьер-Лиге. Это кажется неизменным.



Конечно, как форвард, Агуэро также имеет лучшую поддержку в дивизионе. Ни в одной команде партнеры не помогают нападающему таким количеством высокачественных передач, но не факт, что кто-то другой смог бы пользоваться ими так же хорошо. К тому же нужно посмотреть на это и с обратной стороны. Нападающий такого уровня, как Агуэро, с его позиционной игрой, очень облегчает работу мастерам обостряющего паса. Ничего нового: Серхио Агуэро по-прежнему в числе лучших нападающих Премьер-Лиги.







Иван Громиков специально для FAPL.ru