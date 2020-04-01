Линекер назвал клубы, которые будут претендовать на Кейна

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер перечислил клубы, которые, как он ожидает, проявят интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну грядущим летом.

На днях Кейн сделал большой намек на то, что жажда трофеев может подтолкнуть его к уходу из "Тоттенхэма" в обозримом будущем.



По мнению Линекера, 26-летний бомбардир "шпор" вполне может отправиться в один из испанских грандов или перебраться в Манчестер.



"Я не думаю, что у него будет мало вариантов. Он мог бы уехать за рубеж, но это зависит от него самого. Есть много игроков, которым немного некомфортно уезжать за рубеж".



"Когда я играл за "Барселону", в те времена английские игроки охотнее ехали за рубеж. Некоторые из них отправились в Италию — кто-то за новым опытом, и обычно это были более успешные игроки, а кто-то за высоким заработком".



"Так что тебе нужно быть тем человеком, который хочет попробовать культуру другой страны. Ему нужно все это взвесить".



"Естественно, в Англии тоже есть клубы, которые хотели бы его заполучить. Посмотрите на "Манчестер Сити" — Серхио Агуэро уже 32, и они отчаянно нуждаются в центральном нападающем".



"Но затем взгляните на "Барселону". У Луиса Суареса уже не те ноги, и им тоже может потребоваться центральный нападающий. Даже в "Реале", Карим Бензема уже не оперившийся птенец".



"Один-два гиганта мирового футбола непременно будут искать нападающего. Нападающие — самая важная часть игры!" — сообщил Линекер talkSPORT.