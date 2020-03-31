Санья верит, что Салиба станет большой звездой в "Арсенале"

Экс-игрок "Арсенала" Бакари Санья уверен, что его соотечественник Вильям Салиба сможет стать большой звездой на "Эмирейтс".

Как известно, Салиба уже принадлежит "Арсеналу", но сейчас находится в аренде в "Сент-Этьене", который заработал 27 миллионов фунтов с продажи 19-летнего француза в Северный Лондон.



Санья, сыгравший 284 матча за "Арсенал", возлагает большие надежды на Салиба, и надеется, что с Вильямом оборона "канониров", наконец, обретет надежность.



"В первую очередь ему нужно будет адаптироваться к английскому футболу. У него большой потенциал, но "Арсеналу" нужно, чтобы он сразу начал хорошо играть".



"Наверное, он осознает это, но у него много навыков, и он быстро научится всему. Надеюсь, он добьется больших успехов и станет одним из лучших центральных защитников в лиге".



"Он очень уверенно обороняется, не боится обороняться один на один, и большинство дуэлей он выигрывает, что является лучшим качеством для защитник".



"Защитник должен быть надежен и заметен, и у него есть это", — сообщил Санья Goal.