Месси назвал 15 лучших молодых игроков мира
Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси назвал четырех англичан в своем рейтинге 15 лучших молодых игроков в мире.
В свой список Месси включил крайнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена, полузащитника "Челси" Мейсона Маунта и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
Каждому игроку из своего списка Лионель дал небольшую характеристику. 32-летний аргентинец отметил умение Трента подключаться в атаку, "огромный талант" Фила, "потенциал стать одним из лучших" Мейсона и "впечатляющую способность обыгрывать соперников на дриблинге" Джейдона, сообщает Daily Mail.
15 лучших молодых игроков по версии Месси
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Жоау Фелиш ("Атлетико")
Кристиан Пулишич ("Челси")
Мейсон Маунт ("Челси")
Фил Фоден ("Манчестер Сити")
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия")
Лука Йович ("Реал")
Кай Хаверц ("Байер")
Усман Дембеле ("Барселона")
Френки Де Йонг ("Барселона")
Эдер Милитао ("Реал")
Уссем Ауар ("Лион")
Йозуа Киммих ("Бавария")
Бенжамен Павар ("Бавария")
31.03.2020 22:00
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Последние комментарии:
Половина списка сократить надо! Особено Йович из Реала :)))
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Ебать! Где Лингард?
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ну гном тот еще педег. Он даже не разу в мужском костюме не приходил зм получать. Рейтинг пидорский короч. Пусть переделывает
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Из ФИФА 20 взял?!
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От скуки все начали свои рейтинги пилить
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