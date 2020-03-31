Месси назвал 15 лучших молодых игроков мира

Трент Александер-Арнольд и Джейдон Санчо Суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси назвал четырех англичан в своем рейтинге 15 лучших молодых игроков в мире.

В свой список Месси включил крайнего защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда, полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена, полузащитника "Челси" Мейсона Маунта и вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Каждому игроку из своего списка Лионель дал небольшую характеристику. 32-летний аргентинец отметил умение Трента подключаться в атаку, "огромный талант" Фила, "потенциал стать одним из лучших" Мейсона и "впечатляющую способность обыгрывать соперников на дриблинге" Джейдона, сообщает Daily Mail.

15 лучших молодых игроков по версии Месси

Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Жоау Фелиш ("Атлетико")
Кристиан Пулишич ("Челси")
Мейсон Маунт ("Челси")
Фил Фоден ("Манчестер Сити")
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")
Джейдон Санчо (дортмундская "Боруссия")
Лука Йович ("Реал")
Кай Хаверц ("Байер")
Усман Дембеле ("Барселона")
Френки Де Йонг ("Барселона")
Эдер Милитао ("Реал")
Уссем Ауар ("Лион")
Йозуа Киммих ("Бавария")
Бенжамен Павар ("Бавария")


Метки Барселона, Месси, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1155

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.03.2020 22:37 # chelsiukpro
    Половина списка сократить надо! Особено Йович из Реала :)))

    (ответить)

  2. vyrentz 31.03.2020 22:29 # vyrentz
    Ебать! Где Лингард?

    (ответить)

  3. jack-4poker 31.03.2020 22:26 # jack-4poker
    ну гном тот еще педег. Он даже не разу в мужском костюме не приходил зм получать. Рейтинг пидорский короч. Пусть переделывает

    (ответить)

  4. isa1873387 31.03.2020 22:11 # isa1873387
    Из ФИФА 20 взял?!

    (ответить)

  5. januzaj00 31.03.2020 22:07 # januzaj00
    От скуки все начали свои рейтинги пилить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: