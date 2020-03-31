"Юнайтед" может вернуться за Де Лигтом

"Манчестер Юнайтед" может возобновить интерес к центральному защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту.

"Красные дьяволы" претендовали на Де Лигта еще 12 месяцев назад, как и "Барселона" с ПСЖ, но тогда Маттейс решил отправиться из "Аякса" в "Ювентус".



Адаптация Де Лигта к итальянскому футболу проходит тяжело. 20-летний голландец, обошедшийся клубу из Турина в 67.5 млн. фунтов, отметился лишь 17 появлениями с первых минут в Серии А, а также побывал в лазарете с травмами колена и плеча.



Как утверждают Daily Star и ESPN, в ближайшее трансферное окно "Юнайтед" может вернуться Де Лигтом, использовав полузащитника Поля Погба, который мечтает о возвращении в "Ювентус", в качестве приманки.



Примечательно, что у Де Лигта, чья зарплата в Турине составляет 180 тысяч фунтов в неделю, и Погба один и тот же агент — Мино Райола.