"Юнайтед" может вернуться за Де Лигтом
"Манчестер Юнайтед" может возобновить интерес к центральному защитнику "Ювентуса" Маттейсу Де Лигту.
"Красные дьяволы" претендовали на Де Лигта еще 12 месяцев назад, как и "Барселона" с ПСЖ, но тогда Маттейс решил отправиться из "Аякса" в "Ювентус".
Адаптация Де Лигта к итальянскому футболу проходит тяжело. 20-летний голландец, обошедшийся клубу из Турина в 67.5 млн. фунтов, отметился лишь 17 появлениями с первых минут в Серии А, а также побывал в лазарете с травмами колена и плеча.
Как утверждают Daily Star и ESPN, в ближайшее трансферное окно "Юнайтед" может вернуться Де Лигтом, использовав полузащитника Поля Погба, который мечтает о возвращении в "Ювентус", в качестве приманки.
Примечательно, что у Де Лигта, чья зарплата в Турине составляет 180 тысяч фунтов в неделю, и Погба один и тот же агент — Мино Райола.
31.03.2020 21:05
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