Сколари винит Анелька и Дрогба в своем увольнении из "Челси"

Бразильский тренер Луис Фелипе Сколари назвал имена двух игроков, которых он винит в своем увольнении из "Челси".

Возглавив "синих" в 2008 году, Сколари продержался на "Стэмфорд Бридж" всего семь месяцев. Тренер, который привел сборную Бразилии к победе на ЧМ-2002, так и не нашел общего языка со звездными игроками "Челси".



Сколари вспоминает, что ему не удалось убедить Николя Анелька и Дидье Дрогба играть вместе. Оба нападающих отказались идти на уступки, и эта нерешенная проблема предопределила судьбу Луиса Фелипе.



"В "Челси" были некоторые проблемы с травмами, некоторые проблемы в команде. Моя манера управления командой возмущала одного-двух игроков".



"С кем конкретно у меня были разногласия? С Анелька и Дрогба".



"Наш медицинский департамент считал, что мы должны отпустить Дрогба в Канны посреди лета на реабилитацию после операции. Я же думал, что он должен остаться в Лондоне. Я бы и сам хотел отправиться в Канны посреди лета, провести там один-два месяца, наслаждаться жизнью".



"Когда он вернулся, я пытался подстроиться, чтобы Дрогба и Анелька могли играть вместе. Анелька был лучшим бомбардиром в лиге. Мы провели встречу, и Анелька сказал: "Я играю только на одной позиции".



"Так что он повел себя недружелюбно, неуважительно, не попытавшись играть вместе с Дрогба. Они оба были отличными игроками, но кому-то из них нужно было делать некоторые вещи иначе — например, отходить назад, когда мы теряем мяч".



"В тот момент все немного изменилось. Однако мы уже встречались с Дрогба. Последний раз это было в России в 2018 году. Мы открыто поговорили".



"Ни он, ни Анелька не желали мне зла. Но случилось то, что случилось, и я упустил один из лучших шансов в своей жизни", — цитирует Сколари Daily Mail.