Аршавин не видит у Озила будущего в "Арсенале"

Месут Озил и Микель Артета Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин считает, что у полузащитника Месута Озила нет будущего в лондонском клубе.

В 2013 году "канониры" обновили свой трансферный рекорд покупкой Озила у "Реала", однако с тех пор игра Месута вызывает противоречивые мнения у болельщиков.

Аршавин признает, что Озил прибавил после прихода Микеля Артеты на должность главного тренера, но все равно скептически оценивает перспективы Месута в "Арсенале".

"Конечно, я уважаю его как игрока. Месут — игрок мирового уровня".

"Однако он замедляет игру. Я бы предпочел использовать другого игрока вместо него".

"Микель, как мы видим, напротив, активно его использует в матчах. Он улучшил свою игру за "Арсенал", но я по-прежнему не вижу его там в будущем".

"Кроме того, он недостаточно бьет. Он всегда стремится отдать пас, и это упрощает жизнь защите", — сообщил Аршавин 888Sport.


Метки Арсенал, Аршавин, Озил

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 19:00

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