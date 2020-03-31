Аршавин не видит у Озила будущего в "Арсенале"

Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин считает, что у полузащитника Месута Озила нет будущего в лондонском клубе.

В 2013 году "канониры" обновили свой трансферный рекорд покупкой Озила у "Реала", однако с тех пор игра Месута вызывает противоречивые мнения у болельщиков.



Аршавин признает, что Озил прибавил после прихода Микеля Артеты на должность главного тренера, но все равно скептически оценивает перспективы Месута в "Арсенале".



"Конечно, я уважаю его как игрока. Месут — игрок мирового уровня".



"Однако он замедляет игру. Я бы предпочел использовать другого игрока вместо него".



"Микель, как мы видим, напротив, активно его использует в матчах. Он улучшил свою игру за "Арсенал", но я по-прежнему не вижу его там в будущем".



"Кроме того, он недостаточно бьет. Он всегда стремится отдать пас, и это упрощает жизнь защите", — сообщил Аршавин 888Sport.