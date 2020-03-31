"Лестер" заинтересован в Коутиньо

"Лестер" заинтересован в услугах полузащитника Филиппе Коутиньо, который собирается вернуться в Премьер-Лигу на будущий сезон.

Провалившись в "Барселоне" и не сумев толком себя проявить в "Баварии" на правах аренды, на следующий сезон экс-игрок "Ливерпуля" собирается вернуться в Премьер-Лигу.



Среди претендентов на Коутиньо называются "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", однако Leicester Mercury утверждает, что "лисы" тоже проявляют интерес к Филиппе.



Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прекрасно знаком с Коутиньо, которого он и привел в "Ливерпуль" из "Интера" в 2013 году.



Роджерс видит в Коутиньо хорошее усиление под Лигу Чемпионов, куда "лисы" надеются попасть, но в то же время понимает, что из-за высокой конкуренции других клубов и дороговизны трансфера заполучить 27-летнего бразильца будет крайне сложно.