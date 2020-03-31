Аршавин: "Жалею лишь о том, что не выиграл трофеев с "Арсеналом"

Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, с чем связано его единственное сожаление насчет периода в лондонском клубе.

Экс-игрок сборной России присоединился к "канонирам" посреди сезона 2008/09 и провел на "Эмирейтс" три года, после чего был арендован, а затем и выкуплен "Зенитом".



Аршавин запал в душу многим фанатам "Арсенала" благодаря своему покеру в памятном матче против "Ливерпуля" на "Энфилде" (4:4). Сам Андрей жалеет лишь о том, что вернулся из Англии на родину с пустыми руками.



"Я жалею лишь о том, что не выиграл трофеев с "Арсеналом". Особенно это касается финала Кубка Лиги против "Бирмингема" (в 2011 году), который затем вылетел. Даже тот финал мы проиграли".



"Проблема была в том, что мы каждый год терял игроков. Сперва Самира Насри, затем Сеска (Фабрегаса), затем Робина Ван Перси. Если бы мы смогли сохранить свой состав на два-три года, все было бы по-другому".



"Я часто смотрел матчи "Арсенала", хотя в последнее время делаю это не так много, потому что мой телеканал потерял права на трансляцию Премьер-Лиги. Но, конечно, я знаю состав и желаю удачи парням. И, конечно, я по-прежнему "канонир" и всегда буду поддерживать этот клуб", — цитирует Аршавина Evening Standard.



