Аршавин: "Жалею лишь о том, что не выиграл трофеев с "Арсеналом"

Андрей Аршавин Бывший нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, с чем связано его единственное сожаление насчет периода в лондонском клубе.

Экс-игрок сборной России присоединился к "канонирам" посреди сезона 2008/09 и провел на "Эмирейтс" три года, после чего был арендован, а затем и выкуплен "Зенитом".

Аршавин запал в душу многим фанатам "Арсенала" благодаря своему покеру в памятном матче против "Ливерпуля" на "Энфилде" (4:4). Сам Андрей жалеет лишь о том, что вернулся из Англии на родину с пустыми руками.

"Я жалею лишь о том, что не выиграл трофеев с "Арсеналом". Особенно это касается финала Кубка Лиги против "Бирмингема" (в 2011 году), который затем вылетел. Даже тот финал мы проиграли".

"Проблема была в том, что мы каждый год терял игроков. Сперва Самира Насри, затем Сеска (Фабрегаса), затем Робина Ван Перси. Если бы мы смогли сохранить свой состав на два-три года, все было бы по-другому".

"Я часто смотрел матчи "Арсенала", хотя в последнее время делаю это не так много, потому что мой телеканал потерял права на трансляцию Премьер-Лиги. Но, конечно, я знаю состав и желаю удачи парням. И, конечно, я по-прежнему "канонир" и всегда буду поддерживать этот клуб", — цитирует Аршавина Evening Standard.


Метки Арсенал, Аршавин, видео

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 685

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  1. admet 31.03.2020 18:11 # admet
    Знатно в свое время пердолил колбасных

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  2. b84 31.03.2020 18:11 # b84
    говно игрок но этот матч останется в аналах

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  3. rah 31.03.2020 17:55 # rah
    это не твои проблемы шава

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  4. lexa-arsenal 31.03.2020 17:36 # lexa-arsenal
    Жаль проебали финал, мб насTрой на осtаTок сезона был б другой, все норм шло.

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  5. unclearness 31.03.2020 17:31 # unclearness
    Норм тащил
    Пока не розленился, упал в депресуху и подсел на чипсы

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  6. bezviz 31.03.2020 17:28 # bezviz
    инфилд - унитаз для аршавина

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  7. mancunia-planet 31.03.2020 17:06 # mancunia-planet
    Мразь и подстилка Газпрома. А игрок был годный.

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