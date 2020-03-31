Леви понизил зарплаты 550 сотрудников "Тоттенхэма"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви понизил на 20 процентов зарплаты 550 сотрудников клуба на фоне пандемии коронавируса.

Понижение зарплат затронет период с апреля по мая и не коснется футболистов. Вместе с тем Леви выпустил пламенное заявление, призвав игроков и тренеров Премьер-Лиги добровольно отказаться от части заработка.



"Мы надеемся, что продолжающиеся переговоры между Премьер-Лигой, Ассоциацией профессиональных футболистов и Ассоциацией тренеров приведут к тому, что игроки и тренеры тоже сделают свой небольшой вклад в стабилизацию ситуации", — сообщил Леви.



Добавим, что зарплата главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо составляет около 290 тысяч фунтов в неделю. Сам Леви получил от клуба за прошлый сезон 7 млн. фунтов, включая бонус в 3 млн. за завершение строительства нового стадиона.