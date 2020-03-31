Леви понизил зарплаты 550 сотрудников "Тоттенхэма"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви понизил на 20 процентов зарплаты 550 сотрудников клуба на фоне пандемии коронавируса.
Понижение зарплат затронет период с апреля по мая и не коснется футболистов. Вместе с тем Леви выпустил пламенное заявление, призвав игроков и тренеров Премьер-Лиги добровольно отказаться от части заработка.
"Мы надеемся, что продолжающиеся переговоры между Премьер-Лигой, Ассоциацией профессиональных футболистов и Ассоциацией тренеров приведут к тому, что игроки и тренеры тоже сделают свой небольшой вклад в стабилизацию ситуации", — сообщил Леви.
Добавим, что зарплата главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо составляет около 290 тысяч фунтов в неделю. Сам Леви получил от клуба за прошлый сезон 7 млн. фунтов, включая бонус в 3 млн. за завершение строительства нового стадиона.
31.03.2020 16:00
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евреи всегда и во всем ищут выгоду или не платить или цену поднять
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Неудивительно, что первым в АПЛ это сделал жадный еврей.
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Ай да Леви, ай да сукин сын! Кто бы сомневался в его управленческих качествах.
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