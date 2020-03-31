Леви понизил зарплаты 550 сотрудников "Тоттенхэма"

Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви понизил на 20 процентов зарплаты 550 сотрудников клуба на фоне пандемии коронавируса.

Понижение зарплат затронет период с апреля по мая и не коснется футболистов. Вместе с тем Леви выпустил пламенное заявление, призвав игроков и тренеров Премьер-Лиги добровольно отказаться от части заработка.

"Мы надеемся, что продолжающиеся переговоры между Премьер-Лигой, Ассоциацией профессиональных футболистов и Ассоциацией тренеров приведут к тому, что игроки и тренеры тоже сделают свой небольшой вклад в стабилизацию ситуации", — сообщил Леви.

Добавим, что зарплата главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо составляет около 290 тысяч фунтов в неделю. Сам Леви получил от клуба за прошлый сезон 7 млн. фунтов, включая бонус в 3 млн. за завершение строительства нового стадиона.


Метки Леви, Тоттенхэм, финансы

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 31.03.2020 16:32 # martingor
    евреи всегда и во всем ищут выгоду или не платить или цену поднять

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  2. brown-ale 31.03.2020 16:26 # brown-ale
    Неудивительно, что первым в АПЛ это сделал жадный еврей.

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  3. empry 31.03.2020 16:16 # empry
    Ай да Леви, ай да сукин сын! Кто бы сомневался в его управленческих качествах.

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