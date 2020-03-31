Саттон советует Кейну перейти в "Ливерпуль" или "Сити"

Экс-нападающий "Челси", "Селтика" и сборной Англии Крис Саттон рекомендовал Харри Кейну из "Тоттенхэма" не глупить, если насчет него обратятся клуб вроде "Ливерпуля" или "Манчестер Сити".

На днях 26-летний Кейн сделал большой намек на то, что его пути со "шпорами" вскоре разойдутся. По мнению Саттона, у Харри просто нет иного варианта, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.



"Я могу понять, в сколь затруднительном положении он находится. Но если он хочет выиграть Премьер-Лигу, тогда ему нужно отправиться в клуб, у которого шансы на это выше, чем у "Тоттенхэма".



"Все мы понимаем, что он хочет что-нибудь выиграть. Учитывая это, я не стану его упрекать за уход из "Тоттенхэма".



"Тоттенхэм" — великолепный клуб, но в данный момент они значительно уступают клубам вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Если один из таких клубов обратится насчет него, со стороны Харри Кейна было бы глупо не уйти", — сообщил Саттон BBC Radio 5 Live.