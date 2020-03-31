Четыре лондонских клуба интересуются Ловреном

Деян Ловрен Сразу четыре лондонских клуба проявили интерес к центральному защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.

В этом сезоне Ловрен проигрывает конкуренцию Виргилу Ван Дейку с Джо Гомесом на своей позиции и, как ожидается, покинет летом мерсисайдский клуб, с которым у него остается только один год по контракту.

Как утверждает TEAMtalk, сам 30-летний хорват открыт к новому вызову в своей карьере, а "Ливерпуль" не собирается стоять у него на пути. Ранее пресса также сообщала, что "красные" установили цену в 14 миллионов фунтов за Деяна.

Свой интерес к Ловрену уже обозначили "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас". С первыми двумя Деян смог бы выступить в еврокубках, а в оставшихся двух имел бы твердое место в стартовом составе.


Метки Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 679

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sssuso 31.03.2020 14:33 # sssuso
    Коутиньо в челси, Лаллану в тоттенхэм, Ловрена в арсенал, Шакири в вхю, Клайна в кристал пэлас. Весь отработанный материал отправляем в Лондон.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: