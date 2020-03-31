Макси Родригес признался, что соврал ради перехода в "Ливерпуль"

Бывший вингер "Ливерпуля" Макси Родригес признался, что соврал, чтобы перейти в мерсисайдский клуб в 2010 году.

В январе 2010 Родригес перебрался в "Ливерпуль" из "Атлетико" безо всякой компенсации. Опасаясь, что этот переход сорвется, аргентинец солгал Рафаэлю Бенитесу, тогда тренировавшему "красных", что владеет английским языком.



"Рафа сказал мне, что каждому очень важно разговаривать по-английски в раздевалке. Он спросил меня, владею ли я английским, и я ответил: "Да, конечно, не переживай". Конечно, я не хотел, чтобы сделка сорвалась, поэтому я немного соврал".



"Когда я прибыл в Англию, и клуб созвал пресс-конференцию, то Рафа сказал мне, что сперва выступит он, а затем я продолжу".



"Тогда я схватил его и сказал: "Слушай, Рафа, мне нужно в кое-чем признать тебе. Я не знаю английский. Я лишь знаю, как сказать "привет".



"Рафа сказал мне: "Ах ты сукин сын". Однако мы оба рассмеялись, и затем я все-таки выучил английский".



"Мне было очень хорошо в "Атлетико". Я был капитаном и очень хорошо знал город. Но английский футбол сводил меня с ума, и я хотел поиграть там", — цитирует Родригеса Daily Mirror.